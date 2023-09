Reitora da UFG participa de encontro com papa Francisco, no Vaticano

Reitores e reitoras de universidades da América Latina foram convidados pelo papa Francisco para discutir temas como desenvolvimento social e a esperança. A reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Pereira de Lima, faz parte da delegação que se reunirá no Vaticano, entre os dias 20 e 21 de setembro de 2023. Os visitantes serão divididos em grupos de trabalho, que terão três oradores por grupo. A gestora da UFG vai compor a equipe que vai tratar de “Crise social: degradação social, desigualdade, fraqueza de reação”. Os demais grupos de trabalho trabalharão os temas “Crise ambiental: alterações climáticas, água e biodiversidade”; ‘Crise econômica: tecnologia e tecnocracia”; e “Crise cultural: desemprego e migração”.

A abordagem do “Encontro entre Reitores de Universidades Latino-Americanas e Caribenhas: Organizando a Esperança” está relacionada à segunda carta encíclica (documentos papais de maior importância) do pontífice, de meados de 2015, intitulada “Laudato si (louvado seja) – sobre o cuidado da casa comum”, voltada às questões ambientais e sociais.

A preocupação expressa pelo papa na Laudato si, e que se reflete nesse encontro com os reitores, é a de pensar de forma consciente e voltada para a tomada de ações os cuidados com o planeta, “a nossa casa”, tanto pelo viés da preservação ambiental, quanto a do desenvolvimento e da superação das desigualdades sociais.