Resgatadas 50 vítimas de cárcere privado e tortura em clínica clandestina

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso da 3ª Delegacia Regional de Anápolis, resgatou, nesta terça-feira, 29, 50 vítimas que eram mantidas em cárcere privado e tortura em uma clínica clandestina na zona rural da cidade. Todas as vítimas são homens, entre 14 e 96 anos. Dentre eles, há pacientes com deficiência intelectual, cadeirante, autista e alguns dependentes químicos. As vítimas eram trancadas, em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico.

Consta nas investigações que eles foram levados de forma ilegal e involuntária ao local, onde eram confinados mediante pagamento de, no mínimo, 1 salário mensal. Vários apresentavam lesões graves, desnutrição e confusão mental compatível com sedação.

Seis pessoas foram presas em flagrante, sendo eles, o casal proprietário do local e quatro funcionários que agrediam fisicamente as vítimas, na tentativa de contê-los. Todos responderão por tortura e cárcere privado qualificado. Eles foram recolhidos na cadeia pública, com exceção de um, que fugiu durante a diligência e segue sendo procurado.

As vítimas foram acolhidas pelos serviços de saúde mental e assistência social da Prefeitura de Anápolis, onde passaram a madrugada desta quarta-feira (30) recebendo alimentação, higiene e primeiros socorros no estádio da cidade, local em que foi montado uma força-tarefa para recebê-los. Os servidores realizaram a identificação das vítimas e diligências para localizar familiares, já que muitos são de outros estados da federação. Alguns precisaram de hospitalização e foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.