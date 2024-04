Na manhã deste sábado, bombeiros militares foram acionados para uma ocorrência de queda de altura no Setor Marista, em Goiânia.

No local, um indivíduo do sexo masculino havia caído da laje de uma obra, ficando inconsciente e com trauma crânio encefálico.

Os militares prestaram os primeiros socorros, imobilizaram a vítima e a encaminharam ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) para atendimento médico especializado.