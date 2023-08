Réus são condenados pelo assassinato de Ariane Bárbara

Raissa Nunes Borges e Jeferson Cavalcante Rodrigues foram condenados pelo assassinato de Ariane Bárbara Laureano, ocorrido há dois anos em Goiânia, quando a jovem tinha 18 anos. Ambos foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que impediu a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A pena de Ariane foi fixada em 15 anos e a de Jeferson, em 14.

A sentença foi lida pelo juiz Jesseir Coelho por volta das 23 horas. Os condenados permanecerão na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, onde aguardarão o trânsito em julgado da sentença condenatória. O prazo para recurso é de cinco dias. As defesas anunciaram que vão recorrer.

A denúncia

Segundo a denúncia, o crime aconteceu mediante violência física e golpes de faca, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 21 horas, no interior de um veículo. O corpo da jovem foi encontrado numa mata no Setor Jaó, em Goiânia.

Com o veículo em movimento, Raissa tentou estrangular Ariane, mas a força empregada não foi suficiente. Enzo, então, trocou de assento com Raissa e passou a enforcar a vítima pelas costas, fazendo com que Ariane desmaiasse. Raissa voltou para o banco de trás, quando ela e uma adolescente pegaram facas e efetuaram diversos golpes em Ariane, causando-lhe lesões corporais que evoluíram para a morte dela.

Após matarem a vítima, Jeferson parou o veículo para que Raissa e a menor colocassem o corpo dela no porta-malas, desovaram o cadáver da jovem em um matagal no setor Jaó, foram até um banheiro público para se limparem e, em seguida, pararam para lanchar.

Motivação do crime

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Jeferson, Raissa, Enzo e uma adolescente conheceram Ariane por frequentarem uma pista de skate pública, localizada próximo a um supermercado de Goiânia. Raissa, então, decidiu realizar um “teste prático” com ela mesma, a fim de averiguar se possuía transtorno de personalidade comportamental e antissocial. Diante disso, Jeferson, Enzo e a adolescente resolveram auxiliar Raissa a executar o plano dela.

Julgamento Freya

Enzo Jacomini Carneiro Matos, conhecido pelo nome social “Freya”, de 20 anos, foi julgado no dia 13 de março de 2023 e condenado a 15 anos de prisão pela participação no assassinato. A pena está sendo cumprida, inicialmente, em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG).