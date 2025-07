Rodada de dificuldades para Goiás e Atlético

Mesmo com o Goiás fazendo boa campanha jogando fora de seus domínios, a partida de sábado contra o Athlético do Paraná em Curitiba é considerada como uma das mais difíceis da competição. Além de viver uma fase de recuperação no campeonato, o Atlético Paranaense sempre foi um adversário muito difícil, principalmente jogando na Arena da Baixada. Já o Atlético Goianiense tem pela frente o Paysandu em Belém do Pará, jogo realizado no “alçapão” da Curuzu, onde o time paraense é muito difícil de ser batido. O bicolor do norte vive um momento de recuperação na série B, mas o Atlético Goianiense tem como fator positivo o fato de nunca ter perdido no estádio do Paysandu.

Teoricamente, o Vila Nova tem o jogo menos complicado da rodada. Recebe amanhã o Operário de Ponta Grossa no OBA e joga motivado pelas vitórias conquistadas nas duas últimas rodadas contra Atlético Goianiense e Ferroviária de Araraquara. Neste momento o Vila ocupa a 8ª colocação, com 22 pontos conquistados. Com uma combinação de resultados, o Vila pode até terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados. Um dos resultados que ajudaria nas pretensões do Vila seria uma derrota do Athletico do Paraná no confronto contra o Goiás. Mas o Vila não deve esperar facilidades na partida contra o Operário, que perdeu de virada em casa para a Chapecoense na última rodada, numa partida em que o Operário reclamou muito da arbitragem. O “Fantasma” é o 14º colocado com 17 pontos.

Meio de campo, o problema

O técnico Vagner Mancini tem encontrado muitas dificuldades para escalar o meio de campo do Goiás. Os volantes não conseguem fazer a proteção dos zagueiros, facilitando as jogadas de ataque dos adversários. Mas a maior dificuldade do treinador é com a meia de armação. Com Rafael Gava contundido, o Goiás não consegue encontrar um substituto à altura. Na última partida contra o Criciúma Vagner Mancini escalou Vitinho, que não resolveu o problema. Sem um jogador para fazer a ligação com o ataque, o time esmeraldino encontra muitas dificuldades para alimentar os jogadores de frente.

Mancini tentou resolver a carência na meia de armação escalando Benítez nas últimas partidas, mas o argentino ainda está mal fisicamente e se recupera de contusão no Departamento Médico. Com a chegada de Wellington Rato, o treinador espera resolver definitivamente esse problema no meio de campo. Rato afirmou na entrevista de sua apresentação que está bem fisicamente e em condições de ser escalado quando o técnico achar necessário. Pode entrar jogando no sábado a noite contra o Athletico do Paraná. O mesmo deve acontecer com Moraes, lateral esquerdo contratado junto à Aparecidense. É outra posição carente no Goiás, por isso, Moraes deve aparecer como titular em Curitiba.

MOSAICO

… O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a um ano de cadeia por fraude no Imposto de Renda espanhol. Mas o treinador não será preso, pois não tem antecedentes criminais e a dívida já foi paga pelo Real Madrid.

… O Atlético Goianiense ainda não recebeu os 20% que teria direito na venda de Wellington Rato para o Vitória BA. O jogador foi comprado pelo time baiano por R$ 5 milhões no início do ano e o Dragão teria direito a R$ 1 milhão, mas ainda não recebeu.

… O Trindade anunciou na última quarta-feira, mudança no comando técnico da equipe, na reta final da Divisão de Acesso do campeonato goiano. Sai Raphael Miranda entra Glauber Ramos, ex-Goiás.

… Já classificada, a Aparecidense desponta com a melhor campanha da série D. A classificação antecipada garante para o time da cidade vizinha a premiação de R$ 170 mil.

… Pelo campeonato brasileiro Sub-20, o Atlético Goianiense conseguiu um importante resultado ao empatar com o Atlético Mineiro em 2 a 2 no estádio Olímpico, em Goiânia. Com o resultado, o Dragão respira na luta contra o rebaixamento.

… O atacante colombiano Jhon Arias espera ser negociado com o futebol europeu depois de sua grande participação no Mundial de Clubes. O Fluminense pede R$ 160 milhões para liberar o jogador. Negociações estão em andamento.

… O Real Madrid parecia um pequeno time pequeno diante do poderoso PSG na decisão de vaga para a final do Campeonato Mundial de Clubes. O maior ganhador de títulos do futebol europeu foi goleado impiedosamente pelo PSG por 4 a 0. O time francês vai à final domingo contra o Chelsea.

Em meio à crise nas maternidades, Mabel vai a Brasília e se reúne com ministro Padilha