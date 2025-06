O longa-metragem Apenas Coisas Boas, do diretor goiano Daniel Nolasco, está chamando atenção da crítica e do público com sua trajetória internacional e forte repercussão no Brasil. Com temática LGBTQIA+ ambientada no meio rural, o filme estreou mundialmente no Festival de Cinema de Guadalajara, no México, no dia 11 de junho, e logo depois brilhou na 14ª edição do Olhar de Cinema, em Curitiba, onde recebeu três prêmios: Melhor Roteiro, Melhor Som e Melhor Direção de Arte.

A produção, gravada em Catalão (GO), retrata o encontro inesperado entre Antonio (Lucas Drummond), um fazendeiro solitário, e Marcelo (Liev Carlos), um motociclista que sofre um acidente e é acolhido por Antonio em sua fazenda. O enredo, ambientado em 1984, mergulha nos dilemas da repressão sexual, isolamento, erotismo e afeto em um cenário que foge dos grandes centros urbanos. A relação entre os personagens se transforma em uma história intensa de descoberta e ruptura, marcada pela sensibilidade e pela potência emocional.

“Apenas Coisas Boas” agora segue sua carreira internacional com exibição confirmada no Frameline, o maior festival de cinema LGBTQIA+ dos Estados Unidos, realizado em São Francisco. A produção ainda foi contemplada com o Frameline Completion Fund, um incentivo financeiro para obras com foco na diversidade sexual e de gênero.

Segundo o diretor, o filme busca ampliar as representações queer no cinema, especialmente fora dos grandes centros urbanos. “É uma história que fala de amor, desejo e do silenciamento a que somos submetidos. Um romance rural queer que transita entre tempos e dimensões”, afirma Nolasco.

A produção é da goiana Rensga Filmes e reforça a força criativa do cinema do Centro-Oeste brasileiro. Com trilha sensível, direção de arte cuidadosa e um elenco expressivo, Apenas Coisas Boas se consolida como uma das obras mais marcantes da nova safra do cinema queer nacional. Confira o trailer oficial.