Romaria 2025: veja mudanças no trânsito de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), informou que o trânsito em Goiânia terá mudanças no bairro Ipiranga durante Romaria do Divino Pai Eterno. As interdições começam às 22h desta quinta-feira, 26 de junho, e seguem até às 8h do domingo, 7 de julho. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos fiéis que caminham rumo ao município de Trindade pela GO-060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros.

As vias interditadas fazem parte do trajeto tradicional dos romeiros. Um dos principais pontos de bloqueio será na rua localizada atrás do Posto Romaria, onde tem início a caminhada dos fiéis. O local será completamente fechado para veículos, a fim de organizar o fluxo de pedestres.

Segundo o diretor de Trânsito da SET, Luís Tiago Santos, os bloqueios impedem a travessia de veículos pelo trajeto dos romeiros, reduzindo o risco de acidentes. Ele também explicou que, neste ano, a área de interdição foi ampliada. “Veículos que antes acessavam a GO-060 pelo segundo cruzamento deverão seguir até o terceiro acesso”, explicou.

Confira os principais pontos de bloqueio no bairro Ipiranga:

Avenida Castelo Branco x Rua Cerro Corá: bloqueio total da Rua Cerro Corá;

Rua Cerro Corá x Rua São Bento: bloqueio parcial no sentido sul-norte da Rua São Bento;

Rua Água Limpa x Rua São Bento: bloqueio parcial no sentido sul-norte da Rua São Bento;

Rua Água Limpa x Rua São Bento (outro ponto): bloqueio total da Rua Água Limpa;

Rua Água Limpa x Rua São Fernando: bloqueio parcial da Rua Água Limpa;

Rua Bom Sucesso x Rua São Fernando: bloqueio total da Rua Bom Sucesso;

Rua atrás do Posto Romaria: bloqueio total para a saída dos romeiros a pé.

Apesar das restrições, o acesso de moradores será mantido nas áreas com bloqueio parcial, com o apoio de agentes de trânsito e sinalização específica. O sentido de descida da Rua São Bento, vindo da rodovia para o setor, continuará liberado, enquanto o sentido contrário será bloqueado.

A SET realizou estudos com base no fluxo histórico da romaria, nos pontos críticos de tráfego e nos acessos de emergência da região. Durante o período da romaria, agentes de trânsito estarão em atuação contínua e o monitoramento será feito em tempo real para possíveis ajustes nas interdições.