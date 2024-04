Ronaldo Caiado celebra retorno de Lucas Kitão ao UB

O vereador Lucas Kitão (UB) oficializou, nesta terça-feira (02), a retirada de sua pré-candidatura a prefeito de Goiânia para apoiar o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Sandro Mabel. O evento, realizado na sede do União Brasil em Goiânia, contou com as presenças do governador Ronaldo Caiado (presidente do partido em Goiás) e Sandro Mabel, pré-candidato a prefeito da capital.

No encontro, o vereador também assinou a ficha de filiação ao União Brasil, atendendo ao pedido de Caiado e Mabel e confirmando sua saída do PSD. Participaram lideranças políticas, além de Marcos Roberto e Paulo Magalhães, presidente e vice do diretório em Goiânia, respectivamente.

O União Brasil é fruto da fusão do Democratas e PSL, partido pelo qual Lucas Kitão foi eleito por duas vezes vereador. O parlamentar avalia que essa decisão demonstra sua confiança no partido e desejo de continuar servindo à população de Goiânia com empenho e dedicação.

“Preciso ressaltar que este é um momento de agradecimento pelo acolhimento do governador Ronaldo Caiado e do Sandro Mabel. Estou lançando mão de um projeto em prol do que acredito ser o melhor para a cidade de Goiânia e, ainda, validado por um gestor que vai colocar Goiânia nos trilhos”, afirmou Lucas Kitão.

O vereador, agora do União Brasil, destacou ainda a inclusão de diferentes segmentos da sociedade, como jovens e mulheres, no plano de governo de Mabel, visando uma gestão que atenda às necessidades da cidade. “O principal desafio é proporcionar uma administração digna e eficiente para Goiânia”, finalizou o vereador.

Retorno ao União Brasil

O governador Ronaldo Caiado ressaltou que “Lucas Kitão é um candidato jovem e promissor”, cuja filiação ao União Brasil certamente acrescentará e deixará sua marca na história do partido.

Destacou ainda os motivos de Sandro Mabel ser o representante do Palácio das Esmeraldas nas eleições municipais e pediu lealdade entre os pares do partido à escolha.

Na oportunidade, Sandro Mabel, que também é ex-deputado federal, avaliou que o vereador Lucas Kitão é uma figura importante na Câmara Municipal e ressaltou sua amizade de longa data com o parlamentar, motivo da confiança como aliado para uma gestão eficiente.

“Precisamos de ações concretas e de uma liderança comprometida para enfrentar os desafios de Goiânia. A câmara dos vereadores precisa da representatividade do Lucas e certamente é uma parceria que trará bons frutos”, afirmou Sandro Mabel.