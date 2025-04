Rota Verde Goiás assume BR-060 e BR-425, em Goiás

As rodovias BR-060 e BR-425 passaram a ser administradas oficialmente pela Rota Verde Goiás a partir desta terça-feira, 29. A concessionária inicia os trabalhos intensificados com o Plano de 100 Dias, que será lançado nesta quarta-feira, 30. A rota passa pela capital Goiânia e conflui em Rio Verde até Itumbiara.

No evento de lançamento foram destacados os investimentos que serão aplicados no Plano de 100 Dias. Estiveram presentes o ministro dos Transportes, Renan Filho; o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio; o diretor-presidente da Rota Verde Goiás, Vaney Iori; o diretor vice-presidente, Leonardo Laperche, e outras autoridades. De imediato, o Plano de 100 Dias será um marco na transformação da malha rodoviária em curto prazo, com intervenções no pavimento que darão mais conforto ao usuário e fluidez ao trânsito.

Principais ações no Plano de 100 Dias

Revitalização e implantação de 7.200 m² de sinalização horizontal;

Intervenções no pavimento em mais de 27.000 m2;

Serviços de roçada e retirada de entulho em 1.412.000 m²;

Revitalização em 5.000 metros de rede de iluminação viária;

Substituição e implantação de 2.115 tachas refletivas (sinalização de solo);

Revitalização e implantação de 600 placas (sinalização vertical);

Mais de 200 trabalhadores dedicados.

A conservação do trecho rodoviário também está inserida no Plano de 100 Dias. Além de serviços de capina, poda de árvores e limpeza da faixa de domínio com a coleta de lixo, a Rota Verde Goiás fará a manutenção da iluminação em trechos urbanos.

“Hoje apresentamos um plano que trará mudanças em curto prazo e de ampliação da capacidade ao longo da concessão. É o começo de um projeto que vai trazer um novo cenário para o transporte de Goiás”, afirma Vaney Iori.

Investimentos

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

“Com a Rota Verde, teremos em breve uma rodovia muito melhor, com avanços no escoamento da produção e benefícios para a população nos investimentos em transportes terrestres. Isso tudo traz desenvolvimento, mobilidade e segurança”, diz Guilherme Theo Sampaio.

São 17 cidades inseridas no trecho rodoviário:

BR-060 – Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade, Guapó, Varjão, Cezarina, Indiara, Jandaia, Acreúna, Santo Antônio da Barra, Rio Verde.

BR-452 – Santa Helena de Goiás, Maurilândia, Porteirão, Goiatuba, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.

Além das melhorias e serviços operacionais, a Rota Verde fará obras de ampliação de capacidade, entre elas a duplicação de 31,1 quilômetros de rodovia, implantação de 122,7 quilômetros de faixas adicionais. Ainda estão previstas a instalação de um ponto de parada e descanso (PPD), 14 passarelas de pedestres, 36 pontos de ônibus e 11 passagens de fauna.

“Quero dar as boas-vindas à Rota Verde, que vem para trazer investimentos e um trabalho de qualidade para a infraestrutura de uma das regiões mais produtivas do país e que merece rodovias melhores. Estrada boa melhora a vida das pessoas”, afirma o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Nova concessão

Como se trata de uma nova concessão, os serviços de atendimento operacional serão iniciados após a construção da infraestrutura de apoio ao usuário. A partir de novembro, o usuário contará ainda com guincho para veículos leves e pesados, ambulâncias e equipes de atendimento pré-hospitalar, caminhões de apreensão de animais e de combate a incêndios. O contrato prevê ainda a inspeção rodoviária por viaturas 24h por dia.

Destaca-se que no trecho da BR 452, nas proximidades do terminal de cargas da Rumo, a concessionária, até o 24 mês, construirá para utilização dos motoristas profissionais um ponto de parada de descanso (PPD).