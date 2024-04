Rubens Otoni será o coordenador da campanha de Adriana Accorsi em Goiânia

Político experiente, no exercício do sexto mandato como deputado federal pelo PT, Rubens Otoni será o coordenador da pré-campanha da candidata Adriana Accorsi à prefeitura de Goiânia nas eleições deste ano. O anúncio foi feito pela pré-candidata por meio de suas redes sociais.

“É com imensa satisfação que anuncio a escolha. Sua vasta experiência e comprometimento são alicerces elementos fundamentais para nosso projeto. Juntos, estamos confiantes em construir uma plataforma inclusiva e progressista, que pense no cuidado da nossa querida capital. Vamos em frente, com determinação e foco, rumo a uma Goiânia melhor para todos e todas!”, escreveu a deputada.