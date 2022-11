Saiba o passo a passo para fazer matrícula na rede estadual de ensino

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), recebe, até o dia 11 de dezembro, solicitação de vaga para novos alunos nas 1.013 unidades de ensino da rede estadual. O prazo vale para estudantes novatos vindos de outras redes (municipal, federal e privada), de outros estados e também para aqueles que abandonaram a escola e pretendem retornar aos estudos.

Podem solicitar vaga nas escolas estaduais alunos oriundos de outras redes de ensino (municipal, federal e privada) e ou de outros Estados; além de alunos que deixaram de estudar e tenham interesse de retomar os estudos. Para realizar a matrícula informatizada é preciso ter em mãos as seguintes informações: nome completo do aluno; data de nascimento; CPF do aluno (ou do responsável); endereço; telefone para contato; e a etapa de ensino, série e turno no qual deseja se matricular. Além dos dados pessoais, será necessário indicar três opções de escola estadual nas quais deseja estudar. O sistema fará a alocação com base nas indicações do aluno e no número de vagas disponível em cada unidade escolar.

Rápido e fácil, o processo deve ser feito pelo endereço matricula.go.gov.br. Confira o passo a passo:

1 – O estudante ou familiar deve acessar o site www.matricula.go.gov.br e clicar no link “Solicitar matrícula”.

2 – É importante ter em mãos todos as informações e documentos necessários:

• nome completo do aluno (sem abreviação);

• data de nascimento;

• sexo;

• nome completo da mãe (sem abreviação);

• nome completo do responsável (alunos menores);

• CPF do aluno (ou do responsável);

• endereço;

• telefone para contato;

• e-mail;

• etapa de ensino, série e turno nos quais deseja se matricular.

3 – Nesta etapa, o usuário deve preencher o formulário e, ao final, indicar três opções de escola estadual de sua preferência. É o sistema de matrícula informatizada que fará a alocação, os seja, a definição da vaga, com base nessas indicações e no número de vagas disponíveis em cada unidade escolar para o ano de 2023.

Atenção! A Seduc ressalta que é preciso indicar TODAS as três opções de escola conforme preferência, pois a vaga concedida seguirá essa ordem. No caso de não haver vaga nas três escolas escolhidas, uma quarta escola, mais próxima da primeira opção, será designada ao estudante. Cuidado ao selecionar as escolas de preferência! Existem escolas públicas estaduais com o mesmo nome em municípios diferentes. Por isso, ao consultar a escola, o município aparecerá ao lado do nome, destacado na cor verde, para evitar engano.

4 – Agora é preciso finalizar a solicitação, enviando os dados. Em instantes, um comprovante de solicitação de vaga será encaminhado ao e-mail cadastrado.

5 – A última etapa da matrícula é a confirmação/efetivação, que deve ser feita entre os dias 19 e 23 dezembro. Para saber onde o estudante foi alocado e será matriculado, basta acessar novamente o site matricula.go.gov.br e fazer a consulta pelo número da solicitação e data de nascimento. A confirmação é feita diretamente na unidade de ensino que disponibilizou a vaga.

Na escola, o estudante ou responsável deve apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço atual), além dos documentos escolares (histórico escolar, ficha individual e/ou declaração de transferência). Pronto! A vaga para o ano letivo de 2023 já está garantida e, para que não reste dúvida, outro comprovante será enviado ao e-mail cadastrado pelo usuário.

As unidades de ensino disponibilizam computadores para que o estudante ou familiar sem acesso à internet possa realizar o procedimento.

Renovação

Para os alunos que já são da rede estadual, a renovação de matrícula será feita de forma automática e deverá ser confirmada por meio do termo de renovação assinado pelos pais ou responsáveis diretamente na escola. Caso o aluno não tenha interesse em permanecer na mesma escola em que estudou neste ano, deverá solicitar a transferência até o dia 11, também na própria unidade de ensino. Nesse processo, não haverá a reserva de vagas na unidade de preferência, devendo o estudante indicar três opções nas quais deseja concorrer a uma vaga.

Ensino de qualidade para todos

As escolas da rede estadual de ensino oferecem vagas para todos aqueles que desejam estudar, de forma que não existe lista de espera. Todas as unidades passaram por reforma e foram equipadas para receber os alunos, sendo que os novatos devem receber uniforme, mochila e material escolar. Os estudantes do Ensino Médio ainda podem ser beneficiados com a entrega de Chromebooks e com o programa Bolsa Estudo, que destina a cada jovem R$ 110,00 mensais.