Saiba onde fazer o teste da Covid de graça na capital

Com as farmácias informando a falta de testes rápidos para detectar a Covid-19, os postos de testagem da Prefeitura de Goiânia estão ficando lotados. De acordo com a SMS, no carnaval houve uma média diária de 4 mil testes realizados. Na semana anterior, no mesmo período, a média ficou em 3,5 mil testes realizados.

Por conta da crescente busca pela testagem gratuita, a prefeitura ampliou os pontos do serviço na capital. Confira:

Sexta-feira (16/2)

Das 8h às 16h

Sul

Local: CEPAL Jardim América

End: Rua C 108, Jardim América

Noroeste

Local: Praça do Nova Esperança

End: GO 070, Jardim Nova Esperança

Campinas/Centro

Local: Parque Agropecuário (Pecuária)

End: 5° Avenida com a Rua 250, Setor Nova Vila

Leste

Local: Em frente a Paróquia Bom Jesus (dentro da praça)

End: Praça George Washington, Setor Jardim Novo Mundo

Campinas/Centro

Local: Estacionamento do Mutirama

End: Avenida Contorno, s/n, Setor Central

Sul

Local: Banca do Batata

End: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia