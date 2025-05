Sandro Mabel entrega 500 escrituras para famílias no Jardim do Cerrado

O prefeito Sandro Mabel (UB) entregou, neste sábado (17), 500 escrituras definitivas a moradores do Jardim do Cerrado, em Goiânia. A ação faz parte do programa de regularização fundiária da Prefeitura, que tem como meta beneficiar mais de 40 mil imóveis até o fim da atual gestão.

“Hoje é um dia histórico para muitas famílias que aguardaram anos por esse documento. Mas essa é apenas uma etapa do nosso trabalho. Vamos entregar 40 mil escrituras com o apoio de parceiros importantes, como a Assembleia Legislativa, representada aqui pelo Bruno Peixoto, Veter, Gugu, Bruno Diniz e Tião Peixoto”, afirmou o prefeito.

A regularização fundiária garante segurança jurídica a famílias que vivem, há décadas, em áreas ainda não formalizadas. Segundo Mabel, o objetivo é assegurar a todos os goianienses o direito pleno à moradia. “Ninguém vai ficar para trás. Quem está em área regular terá sua escritura. Quem estiver em área de preservação, vamos buscar alternativas. O importante é que cada cidadão seja atendido”, ressaltou.

Durante a cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, destacou o impacto social da iniciativa. “A maioria de vocês já tem a casa de fato, mas o direito pleno vem com a escritura. Ela representa dignidade, segurança e a certeza de que o imóvel será um legado para os filhos e para a família. Estamos fazendo história com o maior programa de regularização do estado”, disse.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Juliano Santana, também enfatizou o compromisso da gestão e o apoio do Legislativo para dar agilidade ao processo. “Encontramos a cidade com muitas pendências, mas com determinação estamos avançando. A regularização fundiária deixou de ser promessa e se tornou prioridade na gestão do prefeito Sandro Mabel”, pontuou.

A moradora Maria Alves Pereira dos Santos, de 60 anos, não conteve a emoção ao receber a escritura. “É um sonho realizado. Esperei muito por esse momento e agora vou dormir tranquila, sabendo que a casa é, de fato, minha”, comemorou.

No mês passado, mais de 700 famílias já foram beneficiadas com a entrega de escrituras em bairros como Estrela Dalva, Orlando Morais, Goiânia Viva, Antônio Carlos Pires, Real Conquista, Jardim Goiás, Vila Redenção, entre outros.