Santa Casa de Goiânia alerta sobre golpes com pedidos pagamento pelo WhatsApp

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia está fazendo um alerta importante à população: golpistas estão se passando pela instituição para aplicar fraudes financeiras. Pacientes e familiares têm recebido mensagens falsas por WhatsApp com pedidos de pagamento para liberar exames, medicamentos, cirurgias e outros atendimentos médicos.

De acordo com a direção da unidade, a Santa Casa não realiza nenhum tipo de cobrança por telefone, mensagem ou aplicativos de conversa. A instituição reforça que a maior parte dos atendimentos é feita de forma totalmente gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Ou seja, não há qualquer custo para internações, cirurgias, consultas, exames ou fornecimento de medicamentos.

O hospital orienta que, ao receber mensagens suspeitas, as pessoas não repassem dados pessoais, não cliquem em links e não façam transferências de dinheiro. O mais indicado é entrar em contato diretamente com os canais oficiais da Santa Casa para confirmar qualquer informação antes de tomar qualquer atitude.

A instituição também recomenda que as vítimas registrem boletim de ocorrência e denunciem os perfis suspeitos. Essas ações ajudam as autoridades policiais a identificar e punir os responsáveis.

Com mais de 100 anos de atuação em Goiás, a Santa Casa de Goiânia reforça seu compromisso com a ética, a transparência e o cuidado humanizado. O hospital lamenta que criminosos utilizem o nome da instituição, que há décadas presta serviços essenciais à população goiana, para enganar pessoas em momentos de vulnerabilidade.

Serviço — Como se proteger e denunciar:

A Santa Casa não solicita pagamentos, depósitos ou transferências via WhatsApp;

Em caso de dúvida, entre em contato pelos canais oficiais: (62) 3254-7000 ou pelo site www.santacasago.org.br;

Caso receba mensagens suspeitas, não responda e denuncie à polícia pelo número 197 (Polícia Civil) ou 190 (Polícia Militar).

O hospital pede atenção redobrada da comunidade e reforça que qualquer tentativa de cobrança fora dos canais oficiais é golpe.