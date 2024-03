Santuário Basílica Sagrada Família apresenta “Encenação da Paixão de Cristo”

Na sexta-feira, dia 29 de março às 19 horas, o Santuário Basílica Sagrada Família apresenta a encenação da Paixão de Cristo – A Experiência, na qual o público será provocado o tempo todo a contextualizar a história de Jesus Cristo ao seu cotidiano. Com a expectativa de receber aproximadamente 20 mil pessoas, a apresentação é gratuita e acontecerá no Estacionamento do Santuário, em Goiânia.

“Queremos proporcionar mais do que uma peça de teatro, mas sim uma experiência imersiva. Os espectadores serão desafiados a se colocar no lugar das personagens e olhar para história que todos conhecem, como nunca feito antes”, conta Jessica Moraes, Diretora da Paixão de Cristo – A Experiência e fundadora da Companhia de teatro Arte e Graça.

Gratuita e aberta à população, a encenação conta com um elenco de 150 pessoas composto por artistas Companhia de Teatro Arte e Graça e fiéis da comunidade e mais de 50 profissionais de produção envolvidos.

A Paixão de Cristo, que já é tradição no Santuário Basílica Sagrada Família há mais de 25 anos, ganhou em 2023 reconhecimento e ainda mais prestígio passando a fazer parte do Calendário Cultural Oficial de Goiânia e também do Calendário Cultural Oficial do Estado de Goiás, se tornando patrimônio imaterial.

Alimentação

Neste ano, haverá uma praça de alimentação com variedade de comidas e bebidas.

O evento é uma realização do Santuário Basílica Sagrada Família e da Companhia de Teatro Arte e Graça; com apoio do estado de Goiás, Prefeitura de Goiânia e vereador Kleybe Morais; e patrocínio Hiper Moreira, DER Motos Multimarcas, Flash Universo de Produtos, Cirurgião Plástico Dr. Pablo Rassi Florêncio, Natural Health e Panificadora Bella Milão.