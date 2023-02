São Miguel do Araguaia recebe Claque Retomada Cultural neste fim de semana

O Claque Retomada Cultural chega a São Miguel do Araguaia com 47 atrações gratuitas ao público, de sexta-feira, 24, a domingo, 26. Os são miguelenses poderão prestigiar atividades de música, teatro, literatura, artes visuais e audiovisual. O projeto é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás).

Grande parte da programação será realizada no Canteiro de Eventos Manoel Sôffa, mas duas escolas também receberão atrações. São elas: Escola Técnica e Profissional Vale do Araguaia e Escola Municipal Faria. Além, é claro, das intervenções urbanas que serão realizadas pelas ruas de São Miguel, que será a sexta cidade do interior a sediar o evento. A programação completa está disponível nos sites da Retomada e do Sesc Goiás.

Cursos do Goiás Social

Uma equipe do Colégio Tecnológico estará em São Miguel do Araguaia para ofertar inscrições em cursos gratuitos do Goiás Social, via Cotec. As capacitações disponíveis são de: Maquiagem Profissional, Designer de Sobrancelha, Culinária de Massas, Salgadeiro, Alongamento de Unhas e Manicure e Pedicure.

Após São Miguel do Araguaia, a próxima cidade a receber o Claque Retomada Cultural será Posse, de 3 a 5 de março. Ao todo, mais de 330 propostas artísticas já foram apresentadas no interior goiano.