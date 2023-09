Sarau do HGG recebe o músico Waldeir Marques

O Sarau do Hospital Estadual Alberto Rassi de amanhã recebe pela primeira vez o músico Waldeir Marques. O show acontece no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do HGG, a partir das 17 horas, para pacientes, acompanhantes e colaboradores, que poderão desfrutar de uma apresentação eclética, voz e violão, com clássicos sertanejos, da MPB, samba e até música sacra.

Waldeir tem mais de 30 anos de carreira e ao longo da sua trajetória já realizou diversas apresentações voluntárias, além de tocar sempre em igrejas. “Eu sinto que essa é a minha missão. Envolve fraternidade e caridade. A música cura, liberta, eleva e traz recordações”, enfatizou o cantor.

Sobre o Sarau

Lançado há 10 anos, o Sarau do HGG foi o primeiro projeto de humanização implantado no hospital, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde com o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech), Organização Social responsável pela gestão da unidade. A iniciativa visa promover o bem-estar por meio da música, bem como estimular a cultura e a produção musical regional.