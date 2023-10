Saúde divulga cronograma de ações da Campanha Outubro Rosa

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) realiza, de hoje a sexta-feira, 20, uma série de ações que fazem parte do Outubro Rosa 2023. Nesta quarta-feira, todas as unidades de saúde estarão mobilizadas para o Dia R, com atividades alusivas à campanha de prevenção ao câncer de mama. Parceiro da SES, o shopping Mega Moda Park também irá realizar, a partir de 13h, uma live sobre os cuidados com a saúde das mulheres com a médica mastologista e ginecologista Erika Pereira de Sousa e Silva, supervisora do Programa de Residência Médica em Mastologia do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG).

Na quinta-feira, 19, às 15h20, o governador Ronaldo Caiado lança o projeto pioneiro Goiás Todo Rosa de teste genético BCRA 1/2, para câncer de mama. O teste é indicado principalmente para mulheres com alteração mamária com alta suspeita ou confirmação de diagnóstico e ficou conhecido em 2013, depois que a atriz Angelina Jolie foi submetida ao procedimento, optando por uma dupla mastectomia como forma de prevenir o câncer de mama e ovário. O projeto é uma parceria entre a SES-GO e a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Já na sexta-feira, serão realizadas atividades ao longo do dia em dois grandes centros comerciais da região da 44, em Goiânia. A partir das 9h, o público do Shopping Gallo, poderá participar dos serviços oferecidos, que incluem auriculoterapia, homeopatia da dengue e dança circular, distribuição de preservativos e auto-testes de ISTs, entrega de panfletos orientativos sobre o câncer de mama e atração cultural. Mais tarde, às 14h, a ação acontece no Mega Moda Park.