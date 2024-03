Saúde intensifica fiscalização contra dengue em hospitais estaduais

Com o aumento dos casos de dengue em Goiás, o Governo Estadual está fortalecendo medidas de combate à doença. Uma das iniciativas é a inspeção técnica em 15 hospitais estaduais para verificar o tratamento clínico dos pacientes, especialmente nas áreas de urgência e emergência, visando reduzir a mortalidade.

A equipe da Secretaria da Saúde está avaliando a adequação dos procedimentos clínicos realizados pelos profissionais de saúde. O objetivo é assegurar um atendimento eficaz, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e evitar fatalidades.

As visitas técnicas incluem reuniões com a direção e equipes médicas para revisar os casos de pacientes com dengue, identificar falhas no manejo e propor soluções para melhorar a assistência. Além disso, os processos e protocolos de atendimento estão sendo revisados para garantir uma abordagem mais eficiente desde a chegada do paciente ao hospital.

A população é orientada a buscar atendimento inicial em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para hidratação e avaliação inicial. Em caso de agravamento, os pacientes são encaminhados aos hospitais. O aumento significativo na procura por atendimento hospitalar ressalta a importância da prevenção e do tratamento precoce da dengue.

Combate

O Governo de Goiás segue prestando todo apoio aos municípios, com insumos, capacitação e orientações, por meio dos 177 Gabinetes de Combate à Dengue instalados nas secretarias municipais e nos hospitais. Os gabinetes são responsáveis por reunir informações sobre os casos da doença e avaliar a necessidade de insumos, soro e medicamentos para a assistência imediata. A SES-GO, em parceria com a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, também orienta a população a continuar eliminando possíveis focos do mosquito.