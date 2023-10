Saúde lança seleção para programas de residência multiprofissional

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançou edital para o processo seletivo dos programas de residência na área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional. Os interessados em atuar no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG devem realizar as inscrições no site do Instituto Verbena (https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2024/coremu/) até o dia 6 de novembro.

Os candidatos que costumam deixar para a última hora devem ficar atentos ao Anexo I do Edital, que limita até as 17 horas do dia 6 de novembro o prazo final para realização das inscrições e emissões de boleto bancário para pagamento. O processo seletivo é coordenado pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde (Coremu) junto ao Grupo Técnico do Processo Seletivo Unificado das Residências Médica e em Área Profissional da Saúde da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás da SES-GO.

Serão 10 vagas destinadas a profissionais graduados nas áreas de Enfermagem (2 vagas), Fisioterapia (2 vagas), Fonoaudiologia (2 vagas), Nutrição (2 vagas) e Psicologia (2 vagas).

A bolsa de educação pelo trabalho será de R$ 4.106,09, valor equivalente ao pago pelo Ministério da Saúde (MS) aos Programas de Residência. O financiamento será por convênio estabelecido entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e o MS a partir do início das atividades do curso. Este valor poderá ser reajustado a critério do Ministério da Saúde.

Yleris Mourão, coordenadora da Coremu do HGG, ressalta que a residência é uma oportunidade para que profissionais que concluíram a graduação possam adquirir experiência na profissão, em atividades teóricas e práticas. “O residente multiprofissional tem oportunidade de unir a teoria (20% da carga horária) à prática (80% da carga horária). Atualmente, o futuro residente também tem a oportunidade de fazer o rodízio interno no Serviço Transexualizador, CTI, na internação, PCCO, CEAD, programa Saúde na Praça, entre outros cenários de prática. O futuro residente pode também participar de jornadas, cursos, palestras, conforme calendário anual do hospital. O residente é preparado para atuar nas Unidades de Saúde do SUS, seja na baixa, média ou alta complexidade, de maneira ética e humanizada com profissionalismo, honestidade, desenvolvendo a habilidade de trabalho em equipe, valorização da vida e respeito às diferenças”, ressalta.

A residência multiprofissional do HGG tem duração de 2 anos. Os residentes são selecionados ao final de cada ano pela Superintendência de Educação, Saúde e Trabalho para o SUS – SEST-SUS/SES e têm direito a bolsas de estudos patrocinadas pelo Ministério da Saúde.