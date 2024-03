Saúde na Praça: prevenção do câncer de útero e colorretal

Março é o mês de alerta para a prevenção dos cânceres de colo de útero e colorretal. A detecção precoce desses carcinomas é essencial para a cura. Nesta terça-feira, dia 26 de março, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realizará mais uma edição do projeto Saúde na Praça, oferecendo serviços gratuitos para toda a população. Nesta semana, a ação destaca a importância da prevenção do câncer de útero e do colorretal. Os atendimentos serão realizados das 7h às 12 horas, na Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer colorretal é a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer no mundo, enquanto o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais comum em mulheres. Portanto, é recomendável realizar exames de rotina, além de ser fundamental estar informado sobre essas doenças para evitar tratamentos tardios e manter a saúde em dia.

Durante as atividades, fisioterapia explicará a correta evacuação e realizará demonstrações em um vaso sanitário instalado na tenda. As equipes de enfermagem e psicologia estarão presentes para fornecer orientações sobre HPV. Já a fonoaudiologia irá abordar questões relacionadas à oncologia, e a nutrição dará orientações gerais para a prevenção do câncer colorretal com demonstrações em maquetes do intestino.

Além disso, a população terá acesso a orientações médicas sobre métodos contraceptivos, distribuição de preservativos, informações sobre câncer de colo de útero e colorretal com as médicas Rosicleia de Vlieger e Daniela Milhomen. Os visitantes também poderão realizar testes de glicemia e pressão durante o evento.

Saúde na Praça

O Saúde na Praça é um projeto do HGG que acontece desde 2017, com ações promovidas pela equipe médica da unidade. Seu objetivo é conscientizar a população, prevenir doenças e fornecer orientações para melhorar a qualidade de vida. Todos os serviços oferecidos na “tenda da saúde” do HGG são gratuitos.