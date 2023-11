Saúde na Praça realiza Dia D de Atenção ao Paciente com Diabetes

Nesta terça-feira (14), no Dia Mundial do Diabetes, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realiza mais uma edição do projeto Saúde na Praça, com o tema “Dia D – Dia de Atenção ao Paciente com Diabetes”. O evento será realizado na Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG, das 7h às 12h.

Durante a ação, profissionais da unidade estarão disponíveis para atender ao público e oferecer serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, endocrinologistas e psicólogos. Além disso, haverá uma parceria com a Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), que oferecerá consultas, exames e orientações sobre o exame do fundo de olho.

O evento é aberto ao público em geral.