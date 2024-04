Saúde recolhe vacinas contra a dengue para remanejamento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou hoje que, por determinação da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), todas as vacinas Qdenga, contra a dengue, estão sendo recolhidas para remanejamento com outros municípios. A estratégia da SES-GO tem como objetivo evitar perda de doses, uma vez que todas vencem no próximo dia 30 de abril.

Até o momento, Goiânia aplicou 18.036 doses do imunizante, o que representa 52,7% do total de 34.234 doses recebidas pelo município. A vacinação se destina a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e teve início em 15 de fevereiro de 2024.

A expectativa é que o município fique com 10% do estoque existente atualmente. A SMS aguarda o número de doses que ficarão no município, para definir a quantidade de unidades que continuará aplicando o imunizante. A previsão é que até esta quarta-feira (3/4), a vacinação volte a ser realizada na Capital.