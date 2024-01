Saúde tem novo secretário e vai intensificar ações no interior

Profissional de perfil técnico, com vasta experiência em saúde pública e coordenador de projetos de sucesso em gestão hospitalar. Assim o governador Ronaldo Caiado resumiu o currículo do novo secretário da Saúde de Goiás, o médico Rasível dos Reis Santos Júnior, empossado na manhã desta sexta-feira (26/01), em Goiânia. O profissional substitui Sérgio Vencio, que continua como secretário adjunto da pasta.

“A saúde é o carro-chefe do nosso governo neste momento em que temos que apresentar não só teses, mas resultados concretos de como nós resolvemos ou, pelo menos, melhoramos a vida dos goianos”, afirmou o governador. A solenidade foi realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, com a presença de autoridades, como o vice-governador Daniel Vilela e servidores.

Segundo Caiado, a escolha do novo titular considera a necessidade de avançar nas ações de regionalização da saúde, com criação e ampliação de unidades, além da organização da rede de urgência e emergência no estado. “A responsabilidade é que sejamos atuantes e preventivos. É lógico que não se consegue tudo, mas o que eu pretendo é fazer com que os goianos tenham condições dignas de viver no interior e nas cidades menores”, acrescentou.

Entre as prioridades, estão a entrega do Hospital de Águas Lindas de Goiás e a ampliação do Hospital de Formosa, ambos na região do Entorno do Distrito Federal. Outras metas são a entrega da ala pediátrica do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora); a criação de uma rede materno-infantil; a redução da fila de cirurgias eletivas e a reforma do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG).

Após construir carreira profissional em hospitais públicos de Minas Gerais e no Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, Rasível se mostrou otimista para os desafios, devido ao que classifica como “alto nível da equipe”.

Currículo

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, o novo titular da Secretaria de Saúde é especialista em Medicina de Emergência e foi coordenador do Hospital Sírio-Libanês entre 2017 e 2023. Ainda, foi secretário de Saúde da Prefeitura de Betim (MG) no período de 2014 a 2016. Na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, ocupou o cargo de subsecretário em 2014 e foi coordenador de Urgência e Emergência dos anos de 2010 a 2013.