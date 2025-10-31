SBT e Galvão Bueno vão transmitir a Copa do Mundo de 2026

O SBT voltará a exibir uma Copa do Mundo depois de mais de 25 anos. A emissora de Silvio Santos e a NSports, empresa que tem o narrador Galvão Bueno como sócio, confirmaram nesta quinta-feira (31) a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O acordo foi firmado por meio de sublicenciamento com a LiveMode, empresa que detém os direitos oficiais da FIFA no Brasil. Serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, com exibição simultânea na TV aberta e em canais fechados.

A cobertura contará também com o jornalista Tiago Leifert, que vai integrar o time de Galvão na apresentação e nos programas especiais da emissora. O formato promete unir tradição, emoção e novas linguagens, apostando na interação com o público em diferentes plataformas.

Galvão Bueno e o reencontro com o Mundial

Galvão Bueno, que narrou 13 Copas consecutivas, retorna ao torneio após deixar a Globo em 2022, quando encerrou uma trajetória de mais de quatro décadas na emissora. “É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte”, afirmou o narrador, que agora aposta em um modelo de transmissão híbrido, em parceria com o SBT e a NSports.

Leifert também celebrou o projeto.“Estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT e aproveitar o DNA da empresa e a estrutura que temos aqui. Vamos surpreender, tenho certeza”, disse.

O retorno do SBT ao Mundial

Esta será a quinta Copa do Mundo transmitida pelo SBT. A emissora já esteve presente nas edições de 1986, 1990, 1994 e 1998, e agora retoma a tradição com uma cobertura que promete resgatar o estilo descontraído e popular que marcou sua história no esporte.

Além do SBT, a Globo e o Sportv também transmitirão 55 partidas, enquanto a CazéTV, de Casimiro Miguel, exibirá os 104 jogos da competição pelo YouTube.

A Copa de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas, realizadas em 16 cidades-sede. Para o público goiano e brasileiro, a presença de Galvão Bueno e o retorno do SBT ao Mundial representam mais do que uma simples transmissão: é o reencontro com uma parte da memória afetiva do futebol.