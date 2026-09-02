Sean Lennon anuncia nascimento do primeiro neto de John Lennon

A família Lennon acaba de ganhar um novo integrante. Sean Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, anunciou a chegada de Aurelius, seu primeiro filho com a musicista e modelo Charlotte Kemp Muhl.

O menino é o primeiro neto de John Lennon, um dos fundadores dos Beatles. A novidade foi revelada pelo casal nas redes sociais na terça-feira (1º), acompanhada de fotografias da família.

Sean e Charlotte aparecem segurando Aurelius e usando roupas combinando em preto e branco. O casal preferiu fazer um anúncio simples e bem-humorado. “Criamos um ser humano”, brincou Sean Lennon antes de revelar o nome escolhido para o filho. A data exata em que Aurelius nasceu não foi informada.

Bebê já começou a ouvir música

Filho de dois músicos e neto de John Lennon e Yoko Ono, Aurelius já começou a ser apresentado a diferentes sons. Charlotte contou que colocou para o bebê músicas do artista eletrônico Aphex Twin e do compositor Igor Stravinsky. A nova mãe também comentou, com bom humor, a mudança provocada pela chegada do filho. Segundo ela, a privação de sono tornou a experiência ainda mais “surreal”.

As publicações receberam uma série de mensagens de carinho. Patti Smith comemorou a novidade e afirmou estar muito feliz pelo casal. Willow Smith e Dominic Fike também deixaram manifestações de afeto.

Julian Lennon, filho mais velho de John e meio-irmão de Sean, esteve entre as pessoas que reagiram ao anúncio.

Quem é a mãe de Aurelius?

Charlotte Kemp Muhl tem 39 anos e trabalha como cantora, compositora, modelo e multi-instrumentista. Ela toca instrumentos como guitarra, baixo, teclado e acordeão. Charlotte e Sean se conheceram no festival Coachella, em 2005, e começaram a namorar em 2007. Além do relacionamento, os dois construíram uma parceria musical.

O casal integra a banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Eles também mantêm projetos ligados à gravadora Chimera Music.

Sean Lennon, atualmente com 50 anos, lançou álbuns solo, participou de bandas e trabalhou como produtor. Ao longo da carreira, colaborou com artistas como Lana Del Rey, Miley Cyrus e Mark Ronson.

Sean nasceu no aniversário de John Lennon

Sean Lennon nasceu em 9 de outubro de 1975, exatamente no dia em que John Lennon completou 35 anos. Depois da chegada do filho, o ex-Beatle se afastou temporariamente dos grandes projetos musicais para se dedicar à família. John Lennon morreu cinco anos depois, em dezembro de 1980. Sean contou em diferentes ocasiões que a música se transformou em uma forma de manter a conexão emocional com o pai.

Nos últimos anos, ele também passou a atuar diretamente na preservação do legado artístico de John Lennon, participando da recuperação e do relançamento de gravações antigas.

John teve dois filhos: Julian, de seu casamento com Cynthia Lennon, e Sean, da relação com Yoko Ono. Nenhum deles havia tido filhos até a chegada de Aurelius.