search
Escola

Secretaria de Educação de Goiânia abre vagas para 300 agentes de apoio educacional

Realocação de vagas permitirá contratação de profissionais de suporte nas unidades educacionais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/08/2025 - 10:00

Prefeitura de Goiânia autoriza substituição parcial de vagas para agentes na educação municipal

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Goiânia publicou decreto que autoriza a substituição parcial de vagas originalmente destinadas à função de Auxiliar de Atividades Educativas para a função de Agente de Apoio Educacional. Com isso, poderão ser contratados 300 agentes de apoio educacional a partir do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024.

O decreto, assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), permite que 300 das 904 vagas aprovadas para Auxiliar de Atividades Educativas sejam realocadas para Agente de Apoio Educacional, conforme cadastro de reserva do processo seletivo.

A Secretaria Municipal de Educação justifica a mudança para garantir a continuidade e o funcionamento das unidades educacionais da rede municipal, especialmente diante da demanda por agentes para as escolas de tempo integral. A substituição atende à necessidade de cobrir afastamentos legais de servidores efetivos, como licenças.

A contratação seguirá a ordem de classificação do processo seletivo, respeitando a legislação municipal, recomendações da Procuradoria-Geral do Município e a comprovação da necessidade temporária e de interesse público.

Segundo análise técnica, a alteração promove economia mensal estimada em R$ 174.703,60, com impacto anual previsto superior a R$ 2 milhões. A Secretaria da Fazenda atestou a viabilidade fiscal da medida, que não gera aumento de despesas, apenas ajusta a composição funcional.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

vagas educação Goiânia
Escola

Saiba onde solicitar uma das 5 mil vagas disponíveis pela Prefeitura de Goiânia no mutirão da educação

08/08/2025
Mutirão da Educação
Escola

Prefeitura de Goiânia oferece mais de 5 mil vagas em segundo Mutirão da Educação

06/08/2025
Enem PPL
Escola

Inscrições de privados de liberdade no Enem bateram novo recorde em Goiás

05/08/2025
EJA
Escola

Prefeitura de Goiânia intensifica busca ativa para matrículas de jovens e adultos na EJA

05/08/2025
Prefeitura de Goiânia triplica repasse por aluno em creches conveniadas; valor pode chegar a R$ 1,8 mil
Escola

Prefeitura de Goiânia triplica repasse por aluno em creches conveniadas; valor pode chegar a R$ 1,8 mil

04/08/2025
Pedro Chaves assume como senador por Goiás em suplência de Vanderlan Cardoso - Carlos Moura/Agência Senado Fonte: Agência Senado
Entrevista

Pedro Chaves vai focar em projeto do MDB: “Em 2026 vou trabalhar para Daniel Vilela”

10/08/2025
Exposição - Mostra de moda autoral e sustentabilidade espera receber 10 mil pessoas - Foto: Senac / Arquivo
Diversão e Arte

Exposição gratuita une moda autoral, arte e sustentabilidade, em Goiânia

10/08/2025
Prefeitura de Goiânia autoriza substituição parcial de vagas para agentes na educação municipal
Escola

Secretaria de Educação de Goiânia abre vagas para 300 agentes de apoio educacional

10/08/2025
Queimada, desmatamento, área degradada - Foto: Polícia Federal / MS
Agro

Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões

10/08/2025
Pesquisa