Secult Goiás abre inscrições para oficina gratuita de escrita de roteiros audiovisuais

Os interessados podem se inscrever pela plataforma Mapa Goiano, na aba “Oportunidades”. Serão disponibilizadas 25 vagas. Caso sejam recebidas mais de 25 inscrições, a organização considerará a inscrição recebida por ordem de envio de horário e data.

A oficina “Introdução à Escrita de Roteiros Audiovisuais” abordará os conceitos de escrita de roteiro para audiovisual, com foco em cinema. A finalidade é a apresentação da importância do roteiro numa obra audiovisual, além de fornecer ferramentas e conceitos básicos para a elaboração de um roteiro, desde a sua concepção, etapas de escrita até a conclusão.

O regulamento com mais detalhes pode ser conferido na aba de downloads do Mapa Goiano ( https://mapagoiano.cultura.go.gov.br/files/opportunity/534/regulamento-oficina-roteiro.pdf

Sobre o ministrante

Daniel Calil é roteirista, produtor e diretor. É sócio da Pira Filmes, produtora audiovisual criada em 2013. Produziu e dirigiu o curta-metragem “E o Galo Cantou”, exibido nos principais festivais brasileiros e finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2017, e também escreveu e dirigiu o telefilme “Felipa e o Foguete”, em coprodução com a Globo Filmes e exibido em mais de 80 países. Em 2020, estreou seu primeiro longa-metragem como produtor e roteirista, “Atrás da Sombra”, licenciado pelo Telecine e Canal Brasil, presente em diversas plataformas digitais.