Secult Goiás alcança marca de 10 mil livros doados

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, já doou, nos últimos quatro anos, mais de 10 mil livros para instituições e bibliotecas, e ainda distribuiu títulos gratuitamente para a população com o projeto “Estante Literária”. O objetivo é incentivar e popularizar a leitura em todo o território goiano.

O titular da Secult, Marcelo Carneiro, afirma que os investimentos em leitura promovidos pela pasta têm resultados concretos. “Investir no hábito de leitura é fundamental para desenvolvermos cidadãos com visões diversas sobre a sociedade em que vivemos. A literatura aguça os sentidos, desperta curiosidades, provoca a melhora da escrita e apresenta novos mundos aos leitores. É uma honra estar à frente de uma pasta que desenvolve projetos assim”.

Até o momento, já foram doados 6.781 títulos para as bibliotecas municipais de Acreúna, Alexânia, Goianésia, Catalão, Corumbá de Goiás, Cidade Ocidental, Ceres, Caldas Novas, Portelândia, Cristalina, Santa Isabel, Palmeiras de Goiás, Cachoeira Dourada, Ipameri, Amaralina, Bela Vista, Campestre de Goiás, Santa Bárbara e Abadiânia.

Os livros são repasses da produção das Leis de Incentivo de Goiás e de todo o Brasil. Também são constituídos por publicações de instituições como o Itaú Cultural e editoras independentes. Entre as obras estão diversos títulos de arte, romances, manuais e ainda sobre economia, política, psicologia, administração e biografias.

“Memórias”, escrito por Pedro Ludovico Teixeira, “Livro de Receitas”, de dona Gercina Borges, e “faz rs”, da autora Larissa Mundin figuram entre as edições goianas que foram doadas. Já no cenário da literatura nacional, um exemplo é o livro que conta a trajetória artística da cantora Gal Costa. Os 100 exemplares da obra recebidos pelo Sistema Goiano de Bibliotecas da Dalapa Produções Artísticas já estão sendo doados a diversos municípios. A Biblioteca Municipal de Abadiânia foi uma das contempladas com um kit literário que continha o livro de Gal.

A vereadora por Abadiânia Kamila Borges veio pessoalmente buscar o kit e acredita que eles vão fomentar o hábito da leitura na cidade. “Recebemos 160 livros da Secult que irão auxiliar na requalificação da Biblioteca Municipal de Abadiânia. A gente acredita que a leitura é fundamental para o desenvolvimento das pessoas”, frisou.

Para Paula Gardênia, diretora de Cultura de Corumbá de Goiás, a Secult auxiliou na atualização do acervo da Biblioteca Municipal da cidade. “A gente tem uma biblioteca antiga com um acervo precário e, por meio da Secult, com o recebimento do kit literário, vamos ampliar nosso acervo e fornecer mais títulos à nossa população”, comemorou.

Livros de graça para a população

Além da doação de kits literários aos municípios, em dezembro de 2021, a Biblioteca Estadual Pio Vargas, unidade da Secult, instalou em suas dependências a “Estante Literária – Pegue e Leve” para promover a leitura entre as pessoas que vivem nas imediações ou passam pela Praça Cívica. Desde o início da ação, mais de 4.248 livros de diversas áreas do conhecimento foram doados.