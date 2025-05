Secult Goiás celebra 23ª Semana Nacional de Museus com programação gratuita

A Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult) participa da 23ª Semana Nacional de Museus, de 12 a 18 de maio, com uma série de atividades voltadas à valorização dos museus e ao fortalecimento da relação dessas instituições com a sociedade. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em celebração ao Dia Internacional dos Museus (18/5), o tema deste ano é “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, subdividido em três subáreas essenciais: “Patrimônio Imaterial”, “Juventude” e “Novas Tecnologias”.

A Semana Nacional de Museus reúne museus, centros culturais e instituições de memória de todo o Brasil. Em Goiás, a programação será aberta oficialmente nesta segunda-feira (12/5), no Museu Pedro Ludovico Teixeira. A programação, totalmente gratuita, segue ao longo da semana em diversos equipamentos culturais geridos pela Secult, incluindo o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás.

“Neste ano, refletimos sobre as transformações tecnológicas e sociais que impactam nossa relação com a memória e o patrimônio cultural. E Goiás se destaca na programação nacional com atividades que valorizam nossa identidade e aproximam as instituições da comunidade, fortalecendo o compromisso com a cultura e a história do Estado”, frisa a secretária de Estado da Cultura de Goiás, Yara Nunes.

Confira a programação:

12/5 – Abertura Oficial | Museu Pedro Ludovico Teixeira | 9h às 12h

13/5 – Aula Aberta e Audição de Vinil | Museu da Imagem e do Som | 9h às 12h

14/5 – Aula Aberta e Sessão VHS | Museu da Imagem e do Som | 9h às 12h

15/5 – Palestra: “Refletindo sobre passados e futuros nos museus históricos goianos” | Palácio Conde dos Arcos | 10h às 12h

15 e 16/5 – Roda de Conversa: “Retratos de Si: Imagem, Identidade e Construção” | Museu da Imagem e do Som | 9h às 12h

16/5 – Mesa Redonda: “Entre Imagens e Vestígios – A coleção Samuel Costa” | Centro Cultural da UFG – Praça Universitária | 14h às 16h30

17/5 – Encerramento | Café com Pedro | Museu Pedro Ludovico Teixeira | 10h às 12h

