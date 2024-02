Semad flagra desmatamento em Ipameri e Caldas Novas

A fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) flagrou dois episódios de desmatamento na última sexta-feira, 17: um em Ipameri e outro em Caldas Novas.

Em Ipameri, houve a supressão irregular de vegetação nativa em 12,7 hectares de reserva legal e em 1,16 hectare de Área de Preservação Permanente (APP). Nos termos da lei estadual 18.102/2013 e do decreto federal 6514/2008, os fiscais aplicaram multa no valor de R$ 77 mil e apreenderam duas máquinas agrícolas que, juntos, estão avaliados em R$ 200 mil.

Em Caldas Novas, a Semad constatou desmatamento ilegal de 0,83 hectare, fracionado da seguinte forma: 0,01 hectare em APP; 0,38 hectare em reserva legal; e 0,43 hectare em área fora de RL e de APP.

Não houve lavratura de auto de infração no local porque a fiscalização não encontrou pessoas ou equipamentos, mas a Semad vai providenciar a responsabilização pelo dano ambiental por meio de auto de infração remoto.

Redução no desmatamento

A tendência atual é de redução no desmatamento em Goiás. Segundo dados do Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados no dia 28 de novembro do ano passado, a supressão de vegetação nativa caiu 18% no Estado, em 2023, em comparação com 2022.

Goiás é o estado que registrou o maior percentual de recuo no desmatamento entre todas as unidades federativas em que ocorre o bioma Cerrado. Na sequência, aparecem o Mato Grosso (-17%), Minas Gerais (-12%) e Piauí (-5%). Em todos os outros, houve aumento nas áreas desmatadas.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, afirma que a redução já é resultado do pacto firmado pelo Governo de Goiás com setores produtivos com o objetivo de zerar o desmatamento ilegal no Estado até 2030.