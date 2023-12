Semad flagra desmatamento ilegal em Corumbaíba e uso irregular de fogo em Marzagão

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizou ontem mais dois flagrantes em Goiás. Um por desmatamento ilegal em Corumbaíba e outro por uso irregular de fogo em Marzagão.

Com os casos desta quinta-feira, o número de flagrantes feitos pela fiscalização da Semad na primeira quinzena de dezembro chegou a oito.

O episódio de Marzagão começou com um alerta de uso de fogo nas mediações do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan), recebido pelo gestor responsável pela unidade de conservação. O gestor repassou a informação à equipe de fiscalização, que cumpriu a diligência. Houve danos a uma área de 2,77 hectares de Mata Atlântica. A Semad lavrou auto de infração no valor de R$ 24,7 mil e embargou a área.

Em Corumbaíba, a fiscalização constatou a supressão irregular de 37 hectares de vegetação, dos quais 36,9 fora de reserva legal e Área de Preservação Permanente (APP); e 0,06 hectare inserido em APP. Houve a lavratura de autos de infração no valor de R$ 42,1 mil e embargo da área, além da apreensão de uma máquina.

Casos recentes

Desde o começo do mês, os fiscais da Semad realizaram oito flagrantes no Estado. Sete por desmatamento (na Cidade de Goiás, Mara Rosa, Niquelândia, Jaraguá, Ipameri e Campo Alegre e Corumbaíba). Houve um também no dia 30 de novembro, em Crixás.

O gerente de Fiscalização Ambiental e Inteligência da secretaria, Rodrigo Pinheiro Bastos, chama atenção para o fato de que a resposta do Governo de Goiás às irregularidades está cada vez mais rápida.

“O trabalho de campo da Semad está cada vez mais eficiente. Fruto do excelente trabalho realizado pelas equipes de monitoramento remoto e de fiscalização, em sintonia. No caso de Jaraguá, por exemplo, conseguimos evitar a supressão ilegal de 73 hectares”, afirma Bastos. “Nenhum hectare de desmatamento sequer passará impune, incluindo os que foram suprimidos nos últimos cinco anos”.