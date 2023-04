Semana da Moda Goiana se prepara para lançar sua 2ª edição

A 2ª edição da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, que tem como objetivo fortalecer os negócios da moda goiana, consolidando o Estado de Goiás como importante polo criador de moda no Brasil, será lançado no dia 25 de abril às 9h, no Jardim das Jabuticabeiras, no Palácio das Esmeraldas, sede do Governo do Estado. Realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) junto com os parceiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Governo de Goiás, o evento pretende dobrar o número de negócios estimados e atrair ainda mais os olhares para as PMEs da moda goiana.

“No ano passado, alcançamos números expressivos. Foram R$ 29,3 milhões estimados em negócios; 454 oportunidades de negócios (reuniões); e 85 empresas participantes. Conseguimos mostrar expoentes da moda autoral goiana, como Theo Alexandre e Naya Violeta, mas também promover um forte network entre pequenos e médios empresários. A experiência foi muito positiva e agora nos preparamos para lançar mais uma edição”, afirma Thais Oliveira, Gestora estadual de moda do SEBRAE Goiás.

Sobre o Amarê Fashion

Semana da Moda Goiana, evento realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) junto com os parceiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Governo de Goiás. Evento tem como objetivo fortalecer os negócios da moda goiana, consolidando o Estado de Goiás como importante polo criador de moda no Brasil. Carregado de referências, ao mesmo tempo regionais e cosmopolitas, a AMARÊ FASHION se prepara para a sua 2ª edição.

Amarê Fashion 2022 em números: R$ 29,3 milhões estimados em negócios; 454 oportunidades de negócios (reuniões); 85 empresas participantes; comitivas da Austrália, Itália e Estados Unidos; presença de três tradings com atuação internacional, e de empresários dos estados brasileiros Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.