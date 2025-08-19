search
Semana do Cinema 2025 terá ingressos a R$ 10 em todo o Brasil

Iniciativa acontece de 28 de agosto a 3 de setembro em centenas de salas; combos de pipoca e refrigerante também terão preços promocionais


19/08/2025 - 09:39

Semana do Cinema 2025 terá ingressos a R$ 10 em sessões por todo o país. Foto: Divulgação

A sétima edição da Semana do Cinema 2025 vai movimentar as telonas em todo o país com ingressos a R$ 10 para sessões de filmes entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro. A campanha, organizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em parceria com a ABRAPLEX e a Ingresso.com, busca aproximar ainda mais o público das salas de exibição.

A promoção vale para todas as sessões, em qualquer horário, inclusive nos finais de semana. As únicas exceções são para pré-estreias e exibições especiais. A programação incluirá lançamentos nacionais e internacionais, oferecendo opções para todos os gostos.

Além dos ingressos, os cinemas participantes também vão disponibilizar combos de pipoca e refrigerante a preços reduzidos, permitindo que o público tenha uma experiência completa por menos.

Recorde de público em 2025

A primeira edição da Semana do Cinema neste ano, realizada em fevereiro, foi considerada histórica. De acordo com a Ingresso.com, houve um aumento de 250% nas vendas em relação à edição de setembro de 2024, além de um volume duas vezes maior do que a primeira campanha de 2024.

A expectativa é que o novo evento repita o sucesso e leve milhões de brasileiros aos cinemas em todo o país.

Como participar

Para garantir os ingressos promocionais, basta acessar o site ou aplicativo da Ingresso.com, onde também será possível consultar a programação e os horários disponíveis em cada cidade.

