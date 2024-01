Senac abre quase 10 mil vagas gratuitas para cursos em Goiás

O Senac Goiás está com matrículas abertas para quase 10 mil vagas em cursos gratuitos para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis, Alexânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Mineiros e Quirinópolis. Os cursos serão ofertados em formato presencial e on-line.

As vagas são destinadas a pessoas de baixa renda, que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos, empregados ou desempregados e usuários dos programas de proteção a pessoas ameaçadas.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição do candidato, que deverá ser realizada de modo presencial ou on-line, com o preenchimento completo do formulário disponível no site do Senac (go.senac.br). Após realizar a inscrição, a equipe do Senac entrará em contato com o candidato para confirmação da matrícula.

As inscrições encerram quando o total das vagas disponibilizadas para os cursos forem totalmente preenchidas. Confira a lista de documentos e os pré-requisitos de cada curso no edital disponível no site do Senac Goiás.

O diretor regional do Sesc-Senac, Leopoldo Veiga Jardim, disse que os cursos do PSG são uma grande oportunidade para o aluno se preparar para o mercado de trabalho. “Atualmente as empresas procuram candidatos que possuam conhecimento profissional e possam aliar teoria e prática no desempenho das atividades, assim vemos tamanha importância dos cursos oferecidos pelo Senac Goiás. Temos o compromisso de formar para o mercado de trabalho possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos”, ressalta.

Para o presidente do sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi, o Senac tem um papel fundamental na sociedade goiana: “o Senac está em Goiás há mais de 70 anos formando cidadãos para o mercado, e com os cursos gratuitos podemos dar auxílio a quem precisa da capacitação e não pode pagar, podendo assim, futuramente conquistar um trabalho e, consequentemente, a sua independência financeira”, pontua.

Em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade os cursos presenciais estão disponíveis nos seguintes locais:

Unidade Santa Genoveva (Cora Coralina)

• Programador de Sistemas

• Administrador de Banco de Dados

• Formação – Programação em Python

• Administrador de Redes

• Técnico em Segurança do Trabalho

• Técnico em Logística

• Administração de Servidores Linux

• Gerenciamento de redes com Windows Server

• Virtualização de Servidores Linux

• Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos e CFTV

Senac Setor Aeroporto

• Desenhista de Moda

• Criação de Coleção de Moda

• Modelagem Básica para Vestuário

• Técnico em Enfermagem

Cora Restaurante Escola – Alego

Fotografia de Gastronomia

Gestão de custos e precificação de alimentos e bebidas

Garde Manger: Preparo de Saladas e molhos frios

Auxiliar de Cozinha

Garçom

Aparecida de Goiânia

• Técnico em Logística

• Técnico em Gastronomia

• Técnico em Administração

• Operador de computador

• Maquiador

Trindade

• Assistente Administrativo

No interior do Estado os cursos estão disponíveis nos seguintes Centros de Educação Profissional:

Alexânia

• Operador de computador

• Assistente de recursos humanos

Anápolis

• Encantando o cliente

• Fluxo de caixa

• Excelência em vendas

• Custos e formação de preços

• Como iniciar um negócio do zero

• Técnicas de recepção e secretariado

• Cuidador infantil

• Cálculos e segurança na administração de medicamentos

• Técnico em Segurança do Trabalho

• Formação – programação em Python

• Operador de computador

• Administrador de redes

• Massagista

Caldas Novas

• Técnico em Enfermagem

• Manicure e Pedicure

• Cabeleireiro Assistente

• Massagista

• Operador de Computador

• Técnico em Recursos Humanos

• Cuidados com bebê e pós-parto

• Primeiros Socorros

• Gestão e Liderança de Equipes

• Atendimento Humanizado em serviços de saúde

Catalão

• Técnico em Segurança do trabalho

• Operador de computador

• Formação – Programação em Python

• Assistente Administrativo

• Assistente de Recursos Humanos

• Cabeleireiro Assistente

• Técnicas de Maquiagem

• Técnicas de Manicure e Pedicure

• Modelagem e Henna para Sobrancelha

• Massagista

• Barbeiro

• Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos

• Vendedor Especialista

• Garçom

Ceres

• Cabeleireiro Assistente

Iporá

• Assistente Administrativo

Itumbiara

• A arte de se comunicar e de vender mais

• Vendas de Alta Performance

• Secretariado Administrativo

• Gestão e Lideranças de Equipes

• Excelência em Vendas

• Práticas de Inteligência Emocional e Positiva

• Operador de Computador

Jataí

• Técnico em Administração

• Técnico em Agronegócio

Luziânia

• Operador de Supermercados

• Montagem e Assistência Técnica em Computadores

• Porteiro e Vigia

• Assistente de Logística

• Operador de Computador

• Frentista

• Operador de Supermercados

• Assistente Administrativo

Mineiros

• Especialização Técnica em Enfermagem em Serviços de Urgência e Emergência

• Assistência de Enfermagem Oncológica

• Técnico em Recursos Humanos

• Cabeleireiro Assistente

Quirinópolis

• Cabeleireiro Assistente

• Depilador

Rio Verde

• Manicure e Pedicure

• Montagem e Assistência Técnica em Computadores

• Cuidador de Idoso

• Cuidador Infantil

• Assistente Administrativo

Confira também os cursos que serão ofertados no formato remoto:

• Aplicativos Google para Atividades On-line

• Assistência de Enfermagem Oncológica

• Assistente Administrativo

• Assistente de Contabilidade

• Assistente de Faturamento

• Assistente de Logística

• Assistente de Recursos Humanos

• Atendente de Farmácia

• Atendimento Humanizado em Serviços de Saúde

• Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos

• Cálculos e Segurança na Administração de Medicamentos

• CCNAV7: Introduction To Networks

• Como Iniciar um Negócio do Zero

• Criação de Apresentações Profissionais no PowerPoint

• Criação de Peças Gráficas para Marketing Digital

• Cuidador de Idoso

• Cuidador Infantil

• Cuidados com Pessoas com Deficiência

• Desenvolver Cálculos Financeiros em Planilhas Eletrônicas

• Design Gráfico com Canva – Básico ao Avançado

• Dress Code Empresarial com Etiqueta Profissional

• Edição de Vídeos para Redes Sociais

• Especialização Técnica de Enfermagem em Serviços de Urgência e Emergência

• Especialização em Unidade de Terapia Intensiva

• Fotografia Comercial com o Celular

• Instagram e Facebook – Anúncios Estratégicos

• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

• Lógica de Programação

• Primeiros Socorros

• Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos