Senac Goiás oferta curso de segurança cibernética

Com objetivo de apresentar soluções de tecnologia de segurança cibernética, o Senac Goiás oferta o curso ‘Pentest na prática’ entre os próximos dias 25 a 27 de setembro, na unidade do Senac Elias Bufáiçal, no Setor Aeroporto, em Goiânia. A formação será ministrada pelo instrutor Lucieliton Mundim. Informações e matrículas pelo telefone/whatsapp (62) 3219-5180.

O lançamento do curso aconteceu no último sábado, 9 de agosto, durante o worshop ‘Cyber security – segurança ofensiva e defensiva no mercado de trabalho’. De acordo com a supervisora do Senac Setor Aeroporto, Carolina Barbosa, “o encontro de cyber segurança teve a participação de estudantes e profissionais de tecnologia da informação (TI) interessados no tema. O workshop foi uma prévia para o instrutor apresentar o curso ‘Pentest na prática’.

O whorksop ‘Cyber security’ foi aberto pelo coordenador de TI do Senac Goiás, Stefany Mendes de Souza. Ele lembrou que, “em 2024 e 2025 o Senac Goiás lançou dois cursos – ‘Técnico em Inteligência Artificial (IA)’, sendo o primeiro curso do Senac em todo o país; e o curso ‘Técnico em Defesa Cibernética’, em parceria com a empresa israelense Check Point, sendo esta a primeira parceria acadêmica que a empresa firmou com o Senac no Brasil”. Segundo ele, “tudo o que fazermos hoje no Senac é em prol de uma educação com o que tem de melhor no país e no mundo, buscamos sempre ofertar aos nossos alunos um ensino de qualidade”.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, “nosso objetivo com esses cursos é formar profissionais capacitados para planejar, implementar e gerenciar soluções de segurança cibernética, com a finalidade de proteger sistemas, redes e dados contra ameaças emergentes, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade das informações em ambientes corporativos e tecnológicos”.

“Buscamos sempre atuar com ações de vanguarda para cumprir com nossa missão. Por isso mesmo, é que o Senac está sempre ao lado de grandes parceiros e para formatar nossos cursos e demais produtos, trabalhamos com comitês de educadores no Senac. Atualmente o Senac Goiás mantém parcerias com dez empresas de TI, dentre elas, a Cisco, Ted Hat, Check Point, Microsoft, Adobe e WS Tech. Nosso propósito é garantir aos alunos conhecimento de ponta e uma formação que atende o mercado”, afirma o diretor regional do Sesc Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.

O aluno que estuda no Senac Goiás tem sempre a possibilidade de conquistar boas oportunidades, tanto de emprego, quanto de empreender o próprio negócio. O instrutor Lucieliton Mundim relata parte da sua história e diz que, “o Senac Goiás abriu as portas para o meu crescimento profissional e empresarial há mais de uma década. Abri minha empresa de consultoria e treinamentos, a NOX5, há 15 anos, e hoje tenho 58 funcionários. A seriedade dos cursos produzidos e oferecidos pelo Senac Goiás é de excelência”. A NOX5 oferece soluções de tecnologia de ponta e especialistas em segurança para proteger as empresas contra ameaças digitais.

Os interessados em se especializar ou ampliar seus conhecimentos em cyber segurança já podem se matricular no curso ‘Pentest na prática’, na unidade Elias Bufáiçal, no Setor Aeroporto, em Goiânia (GO), pelo valor de R$ 390 à vista ou 6x de R$ 65. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp (62) 3219-5190.

As atividades educacionais do Senac Goiás fazem parte das ações do Sistema Fecomércio Sesc Senac, presidido por Marcelo Baciocchi Carneiro. O sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), sob a presidência de José Roberto Tadros.