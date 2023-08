Senac oferece mais de 3,5 mil vagas gratuitas para cursos on-line

O Senac Goiás abriu, nesta quarta-feira (16), mais um edital do programa Capacitar-se e está oferecendo gratuitamente mais de 3,5 mil vagas em cursos profissionalizantes no formato remoto. São 13 cursos técnicos, 59 turmas de qualificação profissional, quatro especializações técnicas e 68 turmas de aperfeiçoamento.

O programa é destinado a pessoas cuja renda familiar média não ultrapasse dois salários mínimos por mês. As vagas são para cursos no segmento de saúde, gestão, marketing, tecnologia, gastronomia e beleza.

As inscrições podem ser feitas no site do Senac.