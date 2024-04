Senado aprova PEC sobre drogas com penas alternativas

O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2023, que versa sobre questões relacionadas às drogas no país. Com 53 votos a favor e 9 contrários no primeiro turno, e posteriormente, 52 a 9 no segundo turno, a proposta segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados, após acordo para votação sem a necessidade de mais três sessões deliberativas.

A PEC, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, introduz uma emenda ao artigo 5º da Constituição Federal, estabelecendo como crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com a legislação. Entretanto, a proposta enfatiza a impossibilidade da privação da liberdade para usuários, optando por penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência.

Entre os senadores favoráveis à aprovação, destaca-se o senador Wilder Morais (PL-GO), representante de Goiás, que endossou a iniciativa visando garantir políticas públicas mais eficazes no combate ao tráfico e à dependência química.

A discussão em torno da PEC também envolveu o debate sobre a competência do Congresso Nacional na definição de políticas públicas relacionadas às drogas, em contraposição ao Supremo Tribunal Federal (STF). Defensores da proposta argumentaram que a descriminalização em outros países resultou no aumento do tráfico e do consumo, além de agravar problemas de saúde pública e segurança.

A proposta agora segue para análise na Câmara dos Deputados, onde será debatida e votada pelos parlamentares.