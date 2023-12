Serpes confirma avaliação recorde de Caiado: 77,8% de aprovação

O governador Ronaldo Caiado é aprovado por 77,8% dos eleitores goianos ao concluir o primeiro ano de seu segundo mandato. Os números são da pesquisa Serpes, contratada pela Associação Pró-desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial) e divulgada pelo jornal O Popular neste sábado (23).

A avaliação positiva do governador Ronaldo Caiado é recorde e teve um salto de 15,9 pontos percentuais na comparação com o ultimo levantamento realizado pelo Serpes, em março. Na ocasião, 61,9% aprovavam Caiado – em sondagem contratada pela Federação Goiana dos Municípios (FGM). Antes, em setembro de 2022, o mesmo instituto apontava aprovação de 50,2%, em pesquisa do próprio O Popular.

Na pesquisa atual, além dos 77,8% de aprovação, 17,2% não opinam e apenas 5% reprovam o desempenho de Caiado à frente da administração estadual.

Em avalição mais detalhada pelo Serpes, 33,5% dos entrevistados afirmam que Caiado realiza um “ótimo” governo, outros 33% avaliam como “bom”, totalizando uma aprovação de 66,5% neste formato. Apenas 4,8% dos eleitores goianos fazem avaliação negativa, enquanto 23,3% apontam a gestão como “regular”.

O Serpes ouviu, entre os dias 12 e 15 de dezembro, 1501 eleitores de todas as regiões de Goiás. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.