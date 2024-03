Serviço de Atendimento Domiciliar do HDS lança o Telessaúde

O Serviço de Atendimento Domiciliar do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS), neste mês de março, inovou ao introduzir a Telessaúde, uma tecnologia que promete revolucionar a forma como os pacientes recebem cuidados médicos.

A iniciativa permite consultas médicas remotas por meio de videochamadas, conhecidas como teleconsultas, proporcionando uma alternativa conveniente e eficiente aos tradicionais encontros presenciais.

Ao adotar a Telessaúde, o HDS abre as portas para uma nova era de atendimento médico no SUS, onde o tempo e a distância não são mais obstáculos para a obtenção de cuidados de saúde de qualidade. “Esta abordagem não só otimiza o tempo dos pacientes e dos profissionais de saúde, mas também oferece uma experiência de atendimento humanizada, confortável e ágil”, explica o supervisor do serviço, Thiago Delano.

O gestor explica ainda que a telessaúde é especialmente benéfica para pacientes com perfis clínicos diversos, adaptando-se às necessidades individuais. Seja para consultas de acompanhamento, esclarecimento de dúvidas ou mesmo para o diagnóstico inicial de certas condições clínicas, proporcionando acesso rápido e conveniente aos cuidados médicos, e uma maior inclusão e acessibilidade no sistema de saúde.