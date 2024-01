Serviço de Implante Coclear no Crer beneficia centenas de pacientes no estado

O serviço de implante coclear do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) iniciou suas atividades em 2012, e já realizou 303 cirurgias até o momento. Desde 2020, o Crer também é um dos cinco centros de referência credenciados no Brasil para a troca e manutenção de processadores de aparelhos de implante coclear pelo SUS, beneficiando 100 pacientes do Estado.

Entre os serviços oferecidos, o Crer atua no acompanhamento terapêutico dos pacientes que realizaram o procedimento na unidade e em outros centros do SUS pelo Brasil, somando mais de 300 pacientes em tratamento na instituição. Os atendimentos são realizados de forma individualizada por uma equipe multiprofissional composta por médicos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, psicólogos e assistentes sociais.

Segundo a otorrinolaringologista do Crer Pauliana Lamounier, “o implante coclear é uma das grandes descobertas da medicina, que pode trazer melhoria na vida de um bebê que nasce sem audição e melhorar a qualidade de vida de um adulto que teve perda aditiva. A primeira indicação é sempre o uso do aparelho auditivo, mas nos casos que o paciente tem perda severa da audição, o implante coclear é o mais indicado por ser uma cirurgia rápida, segura e de fácil recuperação”.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos 2017 e 2020, foram realizados 26,7 milhões de procedimentos em todo país, dentre eles, a concessão de próteses auditivas tais como: Aparelho de Amplificação Sonora Individual, Sistema de Frequência Modulada, Prótese de Implante Coclear e Prótese Auditiva Ancorada no Osso.

A pequena Isis Limirio, de 2 anos, foi diagnosticada aos 06 meses de nascimento. Em tratamento no Crer desde 2022, a paciente é uma das implantadas que realizam a reabilitação auditiva no hospital. “Antes do implante coclear, a Isis não tinha respostas auditivas com o aparelho auditivo. Após a cirurgia, ela começou a ouvir e o desenvolvimento dela deu um salto de melhoria. De um ano para cá ela já compreende muitas coisas e consegue manter um diálogo com a família. É perceptível a evolução dela e isso nos deixa muito feliz”, afirma Karolina Limirio, mãe da Isis.

Para Aparecida Xavier, paciente no Crer há 20 anos, o implante representou a reconquista de sua independência. “Eu perdi a audição com 28 anos em decorrência de um problema genético hereditário. Me sentia muito deprimida e foi difícil me adaptar a perda auditiva. Fiz a cirurgia em 2018 e o implante coclear foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje me sinto feliz e produtiva, e todo o tratamento no Crer foi muito importante para a minha reabilitação”, ressalta Aparecida.