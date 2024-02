Serviço de Reabilitação do Ceap-Sol dá independência funcional a pacientes

A reabilitação promovida pela equipe multiprofissional tem papel essencial no alívio de sintomas. “Quando o paciente passa pelo processo de reabilitação e conta com o suporte adequado, todos são beneficiados: o paciente e seus familiares ganham mais autonomia e segurança para a vida cotidiana; a unidade cumpre a sua missão de cuidar e salvar vidas; e, o Sistema Único de Saúde (SUS) consegue reduzir custos por meio da reabilitação dos pacientes e redução do tempo de internações”, frisa a Diretora Técnica do Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), unidade da SES-GO, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), em Goiânia, Thais Lopes Safatle Dourado.

O Serviço de Reabilitação do Ceap-Sol é composto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos e passou por diversas mudanças no último ano, com a otimização de processos, reavaliação de fluxos de trabalho, mapeamento de riscos e reorganização de agendas de atendimento.

“Estamos com diversos projetos para 2024 e a nossa expectativa é fortalecer ainda mais a estrutura de reabilitação da unidade – que teve um papel de destaque na avaliação da unidade junto à Organização Nacional de Acreditação (ONA)”, destaca a supervisora de reabilitação, Cristina Brandão.

“Além do atendimento humanizado, oferecemos uma estrutura completa para os atendimentos. E todas as nossas ações estão alinhadas aos objetivos estratégicos do ISG/Ceap-Sol, permitindo o alcance das metas e a entrega de um resultado de excelência na reabilitação dos usuários dos nossos serviços”, afirma Cristina Brandão.

Em tratamento na unidade de saúde, o paciente Jales Rodrigues da Silva, 61 anos, relata que sofria com perda muscular global, dores, perda de condicionamento cardiorrespiratório e déficit de equilíbrio e marcha. Ele revela que com a reabilitação já obteve melhora significativa. “Antes eu não conseguia mexer os braços para trás. Hoje eu já tenho mobilidade, consigo me higienizar e não sinto mais dores. O atendimento do hospital é ótimo e o trabalho é personalizado, de acordo com a necessidade de cada paciente”, afirma.

Números

A equipe ampliou o número de atendimentos realizados no ano de 2023, contribuindo para a transformação da vida de 10.928 pacientes.Esse crescimento é extremamente significativo para a unidade, mas, acima de tudo, para os pacientes atendidos e seus familiares. “Estamos falando de um atendimento que transforma e impacta positivamente a vida de cada pessoa atendida, por isso, esse crescimento representa uma grande conquista para todos nós”, assegura o Diretor – Executivo da unidade, Antônio Jorge de Almeida Maciel.

O aumento de mais de 53% em relação ao ano anterior (2022) reflete os esforços da unidade para garantir suporte e acolhimento adequados às pessoas que precisam passar pelo processo de reabilitação, visando colaborar para que elas tenham maior qualidade de vida. “A reabilitação física é essencial para o paciente melhorar sua saúde. Por isso, nosso trabalho consiste em estimular a funcionalidade, reduzir dores e desconfortos, prevenir deformidades e minimizar eventuais sequelas”, explica Cristina Brandão.