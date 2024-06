Serviços dispara como setor que mais emprega em abril

Dados da Pesquisa de Emprego em Serviços, desenvolvida mensalmente pela Confederação Nacional de Serviços – CNS com base em dados do sistema RAIS-CAGED e informações do INSS, apontam que a economia brasileira alcançou, em abril deste ano, 53,8 milhões de empregos com carteira assinada. Destes, o setor de serviços sustentou 30,754 milhões de postos de trabalho, equivalente a 57,2% do total da economia.

Os serviços privados não financeiros responderam por 46,1% do total de empregos abertos no país entre janeiro e abril deste ano. Dentre esse segmento, os serviços prestados às empresas se destacaram com 369 mil vagas no acumulado de 2024.

Ao comparar o acumulado do ano até abril de 2024 e o igual período de 2023, o faturamento do setor de serviços apresentou aumento real de 6,2%. Do ponto de vista regional, o Norte, com destaque para Acre e Amazonas, registraram maior elevação de vendas.