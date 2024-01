Sesc abre inscrições para viagens gratuitas para Fortaleza e Recife

O Serviço Social do Comércio (Sesc) anuncia a abertura das inscrições para mais um edital do projeto Minha Primeira Viagem, que irá proporcionar viagens gratuitas para Fortaleza (CE), entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro, e para Recife (PE), de 15 a 21 de fevereiro. Ambas as viagens terão embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia. O projeto tem como objetivo proporcionar viagens sem custo a pessoas com renda familiar bruta que não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

As inscrições estão disponíveis até dia esta sexta-feira (05) nas unidades do Sesc Universitário, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí. Para ser contemplado, é necessário estar entre uma das seguintes categorias: trabalhadores do comércio e dependentes (com a credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino, e o público geral, desde que a renda familiar bruta não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

Programação das viagens: Recife e Fortaleza

Em Recife (PE), entre os dias 15 e 21 de fevereiro, os participantes desfrutarão de uma visita à praia de Porto de Galinhas e Maragogi, além de um City Tour em Olinda e Recife. Atividades recreativas estão previstas, como trilha ecológica, vivência nos biomas da região e visita ao Centro de Educação Ambiental (CEA).

Dia 15 – Goiânia / Recife: Encontro com o Guia no aeroporto Internacional Santa Genoveva às 10h, para procedimentos de check-in. Saída do voo prevista às 12h10. Chegada no Aeroporto Internacional de Recife Guararapes – Gilberto Freyre às 14h50. Chegada e check-in no Hotel Sesc Guadalupe prevista às 17h. Noite livre.

Dia 16 – Recife / Porto de Galinhas / Recife: Após o café da manhã, saída para passeio à praia de Porto de Galinhas-PE, famosa pelas águas claras e mornas formadas entre corais. Às 13h, retorno ao hotel. Tarde e noite livres, com opção da programação recreativa do hotel. Dia 17 – Recife /Maragogi / Recife: Após o café da manhã, saída para a praia de Maragogi. Day-use no Pontal de Maragogi, com redário e piscinas para adultos e crianças, chuveiros, fraldário, lounge para descanso e vários ambientes de praia. Noite livre, com opção da programação recreativa do hotel. Dia 18 – Recife: Após café da manhã, travessia a Ilha de Santo Aleixo. Após o almoço, tarde e noite livres, com opção da programação recreativa do hotel. Dia 19 – Recife / Olinda / Recife: Após café da manhã, tour em Olinda. Após almoço, tour em Recife. Noite livre, com opção da programação recreativa do hotel. Dia 20 – Recife: Manhã livre. Após o almoço, saída para trilha Ecológica Sesc Guadalupe, com vivência nos biomas da região. Visita ao CEA (Centro de Educação Ambiental), local destinado ao conhecimento e preservação do meio ambiente. Após o jantar, noite livre.

Já em Fortaleza (CE), de 31 de janeiro a 06 de fevereiro, o roteiro proporciona um City Tour pela capital cearense, uma visita ao centro histórico de Fortaleza e ao Museu do Caju. Os participantes terão momentos de lazer na Praia de Cumbuco e Canoa Quebrada, além de um contato especial com a Comunidade Indígena Tapeba.

Dia 31– Goiânia / Fortaleza / Caucaia: Encontro com os guias no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, às 4h, para procedimentos de check-in. Saída do voo prevista para às 6h. Chegada no Aeroporto Internacional de Fortaleza às 11h40. Noite livre com jantar incluso no Hotel do Sesc. Dia 01 – Caucaia / Fortaleza / Caucaia: Pela manhã, city tour panorâmico pela capital cearense e visita ao centro histórico de Fortaleza, onde se concentra a história da cidade marcada em seus prédios e praças, com parada no Mercado Central para compras. Almoço no hotel. Tarde e noite livres, com opção de participar da programação do hotel.

Dia 02 – Caucaia: Após o café da manhã, o grupo tem o dia livre para aproveitar as dependências do hotel, com opções de piscinas, brinquedos aquáticos, quadras esportivas, sala de jogos, programação de lazer, espaço para passeios de bicicleta, trilhas e muito mais. Café da manhã, almoço e jantar inclusos.

Dia 03 – Caucaia: Após o café da manhã, visita à Praia de Cumbuco, um recanto para quem procura tranquilidade e sossego. Logo após, retorno ao hotel para almoço. Em seguida, visita ao Museu do Caju, local que apresenta a cultura do caju através das artes, do artesanato e de produtos feitos da fruta. Retorno ao hotel em horário combinado e jantar.

Dia 04 – Caucaia / Aracati / Caucaia: Após o café da manhã, o grupo se desloca até a Praia de Canoa Quebrada, local de beleza exuberante e cercada por um paredão de falésias multicoloridas, sua marca, que é usada no artesanato que se espalhou pelo Brasil – silicogravura. Retorno ao hotel em horário combinado e jantar.

Dia 05 – Caucaia: Pela manhã, visita na Comunidade Indígena Tapeba, além de contemplar as histórias e tradições, o grupo participa de uma oficina ministrada pela própria população e um almoço regional. Retorno ao hotel em horário combinado e jantar.