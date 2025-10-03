Sesc Goiás abre inscrições para educação em 2026

O Sesc Goiás abriu as inscrições para o processo seletivo do ano letivo de 2026. As vagas são destinadas ao Centro Educacional Sesc Cidadania, em Goiânia, e para as Escolas de Educação Infantil do Sesc, localizadas nos setores Universitário e Faiçalville, também na capital, além da unidade em Anápolis. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Sesc Goiás até o dia 7 de outubro de 2025.

O processo seletivo será dividido em três etapas, sendo a análise de documentos, entrevistas e provas de Matemática e Língua Portuguesa, de acordo com a série pretendida.

Quem pode participar

Educação Infantil: turmas de maternal (3 anos), Jardim I (4 anos) e Jardim II (5 anos), conforme a idade exigida completada até 31 de março de 2026.

Ensino Fundamental e Médio (Sesc Cidadania): do 1º ano do Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, para estudantes de 6 a 18 anos.

De acordo com o edital, o cronograma do processo seletivo prevê que as entrevistas para os candidatos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental acontecerão entre os dias 6 e 23 de outubro de 2025. Para os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, será aplicada uma prova objetiva no dia 18 de outubro de 2025, das 8h às 13h, no Sesc Cidadania.

O resultado final será divulgado no dia 29 de outubro de 2025. O período de matrículas da 1ª chamada será de 30 de outubro a 7 de novembro. Já a 2ª chamada, destinada às vagas remanescentes, está prevista para o dia 11 de novembro deste ano.

Sobre o Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG

Após aprovação na etapa educacional, os candidatos interessados poderão se inscrever no PCG, que garante gratuidade integral a estudantes de baixa renda. As inscrições para essa etapa serão feitas de 30 de outubro a 7 de novembro, via e-mail ([email protected]). O resultado final do PCG será divulgado em 17 de dezembro de 2025.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, destaca que “o Sesc cumpre um papel fundamental na formação educacional em Goiás. Com este processo seletivo, garantimos que mais crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade, alinhada a valores de cidadania, ética e solidariedade”.

O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, reforça o impacto social do programa PCG, “que muda realidades ao democratizar o acesso à educação integral de qualidade. Nosso compromisso é garantir que esses alunos tenham, de fato, chances de alcançar o ensino superior e construir um futuro com mais oportunidades”, afirma.

Para garantir a vaga, é fundamental que os candidatos e seus responsáveis acompanhem todos os prazos e procedimentos indicados no edital, disponibilizado no site do Sesc Goiás.

SERVIÇO

Sesc Goiás abre inscrições para educação em 2026

Inscrições: até o dia 7 de outubro de 2025

Centro Educacional Sesc Cidadania: Rua C-224, Q. 498 – L. 11/12 – Jardim América, Goiânia – GO

Sesc Universitário: Av. Universitária, 1749 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Sesc Faiçalville: Av. Ipanema, Qd. 234/236, nº. 1.600 – St. Faicalville, Goiânia – GO

Sesc Anápolis: Av. Santos Dumont esquina com Zeca Louza – Jundiaí, Anápolis – GO

Confira o edital completo no site oficial: sescgo.com.br