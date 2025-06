Sesc Goiás realiza programação especial nas bibliotecas durante as férias de julho

O Sesc Goiás preparou uma programação especial para o período de férias escolares. Entre os dias 16 de junho e 4 de agosto, todas as bibliotecas da instituição oferecerão atividades gratuitas voltadas ao incentivo à leitura, à difusão cultural e ao lazer interativo para crianças, jovens e adultos.

Um dos destaques é o tradicional “Empréstimo de Férias”, que permite aos trabalhadores do comércio com credencial válida, levar até oito livros para casa com devolução apenas após o recesso escolar, uma oportunidade para mergulhar em diferentes histórias durante o período de descanso. Em unidades que não adotam esse prazo estendido, o retorno dos livros ocorre em até 14 dias.

Além dos empréstimos, algumas unidades oferecem programações ampliadas. Em Goiânia, o Sesc Faiçalville promove, no dia 27 de julho, às 14h, um Clube do Livro com debate sobre a obra de Dalton Trevisan, ícone da literatura brasileira. Já o Sesc Campinas realiza, no dia 30 de julho, às 18h30, um encontro literário sobre os thrillers da escritora Tess Gerritsen, conhecida por seu realismo e enredos médicos.

No Sesc Jataí, o projeto “Férias com a Literatura” presenteia o leitor com um livro para levar para casa ao realizar quatro empréstimos. A ação é válida durante o mês de julho, enquanto durarem os exemplares. Em Anápolis, haverá Contação de Histórias com o grupo Cena Coletiva, no dia 20 de julho, às 15h.

“Proporcionar momentos de lazer e aprendizado, especialmente neste período de férias, é parte essencial da nossa missão”, afirma Marcelo Baiocchi, presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da CNC, presidida por José Roberto Tadros. “Queremos estimular a leitura, a criatividade e o bem-estar das pessoas em um ambiente acolhedor.”

Para o diretor regional do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, a iniciativa vai além do incentivo à leitura. “Essa programação especial reflete a essência do Sesc: oferecer experiências enriquecedoras e acessíveis para todos. Queremos que as bibliotecas sejam vistas como espaços de encontro, conhecimento e diversão.”

Confira a programação por unidade:

Sesc Faiçalville – Goiânia

16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

27/07, às 14h – Clube do Livro: Dalton Trevisan

Av. Ipanema, Qd. 234/236, nº 1.600, Setor Faiçalville

Sesc Campinas – Goiânia

16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

30/07, às 18h30 – Clube do Livro: Tess Gerritsen

Av. Rio Grande do Sul, nº 123, Setor Campinas

Sesc Universitário – Goiânia

16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

Av. Universitária, nº 1.749, Setor Universitário

Sesc Centro – Goiânia

16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

R. 15, nº 268, Centro

Sesc Jataí 16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias Mês de julho – Férias com a Literatura (leve 4 livros e ganhe 1)

R. Deputado Costa Lima, nº 2.034, Santa Maria

Sesc Anápolis 16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

20/07, às 15h – Contação de Histórias com o grupo Cena Coletiva

Av. Santos Dumont, Bairro Jundiaí

Sesc Itumbiara

16/06 a 04/08 – Empréstimo de Férias

R. Severiano de Paula, Qd. 2, Lt. 17, Setor Bela Vista

Informações e contatos das bibliotecas

• Sesc Universitário: (62) 3522-6150

• Sesc Centro: (62) 3933-1732

• Sesc Campinas: (62) 3522-6450

• Sesc Faiçalville: (62) 3522-6350

• Sesc Anápolis: (62) 3902-6950

• Sesc Itumbiara: (64) 3430-5591

• Sesc Jataí: (64) 3605-0119