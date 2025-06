Com a chegada das férias escolares, muitos pais já começam a se perguntar como ocupar o tempo livre das crianças em casa. Em um mundo cada vez mais tecnológico, os pequenos precisam de alternativas mais lúdicas e criativas para se divertir. Pensando nisso, o Sesc Universitário preparou uma programação maravilhosa para o mês de julho, recheada de atividades recreativas, oficinas temáticas e atrações culturais que vão garantir muita diversão, movimento e momentos inesquecíveis para toda a família.

Com o tema “Brincando nas Férias”, a programação acontece de 1º a 31 de julho, das 8h às 17h, com atividades diárias como oficinas de arte, brincadeiras aquáticas, jogos de mesa, desafios no gramado e apresentações culturais. A iniciativa também representa uma excelente oportunidade para fortalecer os laços familiares. Atividades como essas contribuem para criar memórias afetivas e incentivam pais e filhos a vivenciarem juntos momentos de alegria e convivência, afinal, toda a família pode brincar junta!

Entre os destaques da programação estão as oficinas temáticas gratuitas, voltadas para crianças a partir de 5 anos. A “Skate Mania” será realizada nos dias 9, 16 e 25 de julho; a “Parkour Kids” acontece nos dias 8, 15, 24 e 27; e a “Slack Friends” será nos dias 13, 20 e 23, com atividades seguras que estimulam o equilíbrio corporal e a prática esportiva. Para as crianças que gostam de desenhar e explorar a criatividade com cores, a atividade “Graffiti na Tela” será no dia 22. Todas as oficinas ocorrem no período da tarde, das 13h às 17h. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas pelo WhatsApp: (62) 3522-6163.

A programação inclui ainda os animados shows da Banda Lupa Kids, nos dias 10 e 17 de julho, às 13h, no parque aquático da unidade. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla.

“Nosso compromisso é promover bem-estar e qualidade de vida para todas as famílias goianas. Essas ações fazem parte da missão do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, que atua com responsabilidade social, inclusão e valorização da cultura e da educação em nosso estado”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro.

Para o diretor regional, Leopoldo Veiga Jardim, “o Sesc acredita na importância do brincar como ferramenta essencial no desenvolvimento das crianças. Pensamos em uma programação inclusiva, educativa e divertida, que oferece momentos de integração e novas descobertas”, destaca.

Importante reforçar que, de terça a sexta-feira, trabalhadores do comércio com credencial Sesc atualizada têm entrada gratuita. O Serviço Social do Comércio é uma instituição do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, presidido por Marcelo Baiocchi Carneiro, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Confira a programação completa aqui:

01/07

10h – Oficina de massinha

11h – Pediu tocou

14h – Ponte maluka

15h – Escorrega no gramado

02/07

10h – Jogos gigantes

11h – Desafio afunda ou boia

14h – Torta na cara

15h – Corrida maluka na piscina

03/07

10h – Oficina: construindo fósseis

11h – Vivo ou morto na piscina

14h – Hora do karaokê

15h – Escorrega no gramado

04/07

10h – Gincanas no gramado

11h – Torneio de jogos de mesa

14h – Elefante colorido na piscina

15h – Pênalti às cegas

05/07

10h – Oficina: brinquedos de papelão

11h – Desafio bola na cesta

14h – Passa ou repassa – Torta na cara

15h – Desafio dos números no gramado

06/07

10h – Batalha de Just Dance

11h – Torneio recreativo de truco

14h – Pega-pega no gramado

15h – Pega bandeirinha

08/07

10h – Brincando de gude

11h – Basquete 3×3 no ginásio

14h – Hora do karaokê

15h – Gol show na piscina

09/07

10h – Bolhas gigantes

11h – Polo aquático

14h – Torre de copos no gramado

15h – Gincanas na piscina

10/07

10h – Desafio das cores

11h – Desafio

14h – Bingo recreativo

15h – Desafio boia ou afunda

11/07

10h – Batalha de Just Dance

11h – Truco recreativo

14h – Pega-pega no gramado

15h – Pega bandeirinha

12/07

10h – Encontre o objeto às cegas

11h – Duas verdades e uma mentira

14h – Torneio de jogos de mesa

15h – Show de talentos

13/07

10h – Desafio resta um

11h – Basquete 3×3

14h – Karaokê

15h – Gol show

15/07

10h – Desafio das cores

11h – Cesta às cegas

14h – Bingo

15h – Desafio boia ou afunda

16/07

10h – Desafio palitos

11h – Pediu tocou

14h – Corda maluca

15h – Pega bandeirinha

17/07

10h – Racha kuka

11h – Pebolim

14h – Torre de copos na piscina

15h – Show de talentos

18/07

10h – Oficina de malabares

11h – Corrida do bambolê

14h – Passa ou repassa – Torta na cara

15h – Ponte maluca na piscina

19/07

10h – Artistas de massinha

11h – Pega-pega caracol

14h – Acerte o alvo com bambolê

15h – Bingo recreativo

20/07

10h – Gincana no gramado

11h – Boia ou afunda na piscina

14h – Corda maluca no gramado

15h – Vivo ou morto na piscina

22/07

10h – Batalha de Just Dance

11h – Truco

14h – Pega-pega

15h – Pega bandeirinha

13h às 17h – Oficina graffiti na tela

23/07

10h – Objeto às cegas

11h – Duas verdades e uma mentira

14h – Jogos de mesa

15h – Show de talentos

24/07

10h – Brincando de gude

11h – Basquete 3×3

14h – Karaokê

15h – Gol show

25/07

10h – Crie seu catavento

11h – Escorrega no gramado

14h – Torre de copos

15h – Gincanas na piscina

26/07

10h – Desafio dos números

11h – Pênalti às cegas

14h – Corda maluca

15h – Desafio boia ou afunda

27/07

10h – Oficina: crie seu catavento

11h – Pique cola no gramado

14h – Torta na cara

15h – Pediu tocou

29/07

10h – Oficina de pintura

11h – Pique cola

14h – Telefone sem fio

15h – Passe o bambolê na piscina

30/07

10h – Oficina: crie seu catavento

11h – Batalha das cores

14h – Escorrega no gramado

15h – Corda bamba na piscina

31/07

10h – Brincando de queimada

11h – Bolhas gigantes

14h – Passe o bambolê

15h – Truco recreativo

SERVIÇO

Brincando nas férias no Sesc Universitário

Data: de 1º a 31 de julho

Local: Sesc Universitário, localizado na Av. Universitária, 1749 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Inscrições pelo Whatsapp: (62) 3522-6163

O conteúdo completo da programação diária está disponível no site do Sesc Goiás: sescgo.com.br