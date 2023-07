SESCOOP/GO abre processo seletivo com salários de até R$ 5.604,29

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás (SESCOOP/GO), por meio do Instituto Verbena/UFG, abriu nesta quarta-feira, 19, processo seletivo com quatro vagas para contratação imediata, mais cadastro de reservas. A remuneração inicial chega a R$ 5.604,29, a depender do cargo.

O período de inscrição é de 24/07/2023 a 03/08/2023, no site institutoverbena.ufg.br, por meio do Portal do(a) Candidato(a).

A contratação é por prazo indeterminado, conforme as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais.

Além do salário, o SESCOOP/GO oferece os seguintes benefícios: assistência médica e odontológica, auxílio alimentação/refeição, auxílio transporte, seguro de vida e auxílio creche.

As vagas são para os cargos de Assistente Administrativo (ensino médio) e Analista Administrativo Jr, Analista de Compras e Licitações Jr, Analista de Desenvolvimento Humano de Cooperativas Jr e Analista de Desenvolvimento Humano de Cooperativas Pleno (ensino superior).

Confira aqui o Comunicado Nº 01 e mais detalhes sobre as vagas em: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/sescoop-go/, ou acesse o edital clicando aqui.