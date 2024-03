Sesi antecipa vacinação contra a gripe na indústria goiana

O Sesi, instituição do Sistema Fieg, antecipou, para aa próxima segunda-feira (04), o período de vacinação na indústria. São esperados mais de 70 mil trabalhadores.

A campanha começa às 06h30, no Grupo Barão Alimentos, que será a primeira do País a receber o imunizante em 2024.

Neste ano, o Sesi disponibiliza para as indústrias de todo o Estado a vacina contra gripe do tipo quadrivalente, que contém duas cepas contra o vírus da influenza A e influenza B. A imunização antecede a chegada do inverno, período propício à disseminação dos vírus da gripe.

A iniciativa complementa a campanha realizada anualmente pelo governo federal, que imuniza grupos de maior risco, como crianças, gestantes, profissionais de saúde, idosos e doentes crônicos. Para as empresas, a adesão é uma forma de investir na promoção da saúde dos colaboradores e de garantir um ambiente de trabalho saudável e combater o absenteísmo.