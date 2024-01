Sete cidades de Goiás devem ter unidades dos colégios militares

Entre as novidades apresentadas pelo Governo de Goiás para o ano letivo de 2024 está a ampliação de unidades escolares em duas diferentes modalidades de ensino. A proposta da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é implementar 16 novas escolas no modelo de educação integral e sete novos colégios militares, para atender as regiões com maior demanda por vagas.

Atualmente Goiás conta com 76 Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs). Com o aumento significativo pela procura e de solicitação de vagas para este modelo, a pasta deve implementar novas unidades nos municípios de Catalão, Goiânia, Niquelândia, Bela Vista de Goiás, Mineiros, Rubiataba e Vianópolis:

1. CEPMG Doutor Belém, em Bela Vista de Goiás

2. CEPMG Iris Rezende Machado, em Catalão

3. CEPMG Naly Deusdará, em Goiânia

4. CEPMG Professora Alice Pereira Alves, em Mineiros

5. CEPMG Paulo Francisco da Silva, em Niquelândia

6. CEPMG Gilvan Sampaio – Rubiataba, em Rubiataba

7. CEPMG Americano do Brasil, em Vianópolis

Já para atender a proposta pedagógica de avanço no ensino em tempo integral, os gestores escolares de 16 escolas de tempo regular foram preparados para a mudança, que será realizada em 2024. As unidades atenderão tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio:

1. Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva, em Goiânia

2. Colégio Estadual Parque dos Buritis, em Goiânia

3. Escola Estadual Gracinda de Lourdes, em Goiânia

4. Colégio Estadual Manoel Vicente Rosa, em Goiatuba

5. Escola Estadual Osmundo Gonzaga Filho, em Caldas Novas

6. Escola Estadual Caldas Novas, em Caldas Novas

7. Colégio Estadual Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia

8. Colégio Estadual Professor Gervásio Santana Dourado, em Aparecida de Goiânia

9. Colégio Estadual Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia

10. Colégio Estadual Jesus Conceição Leal, em Aparecida de Goiânia

11. Colégio Estadual Machado de Assis, em Aparecida de Goiânia

12. Colégio Estadual Petrônio Portella, em Aparecida de Goiânia

13. Escola Estadual Simino Rodrigues de Siqueira, em Aparecida de Goiânia

14. Colégio Estadual Elberto Alves Batista, em Aparecida de Goiânia

15. Colégio Estadual José Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia

16. Colégio Estadual Fruto da Terra, em Chapadão do Céu

Educação profissional

Outra novidade para 2024 é o projeto Jornada para o Futuro. Com a parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Seduc ofertará cursos de educação profissional em unidades de tempo integral. Estudantes do ensino médio terão a oportunidade de cursar ‘Desenvolvimento Web e Cibersegurança’, juntamente com a educação básica.

A proposta é implementar o projeto em 14 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis):

1. Cepi Divino Pai Eterno, em Trindade

2. Cepi Dom Veloso, em Itumbiara

3. Cepi Presidente Castelo Branco, em Bonfinópolis

4. Cepi Professor Joaquim Carvalho Ferreira, em Goiânia

5. Cepi Deputado José de Assis, em Goiânia

6. Cepi Professor José Pascoal, em Silvânia

7. Cepi Pedro Vieira Januário, em Bela Vista de Goiás

8. Cepi Raimundo Santana Amaral, em Rubiataba

9. Cepi Barão do Rio Branco, em Palmeiras

10. Cepi José de Assis, em Santo Antônio do Descoberto

11. Cepi Dom Eric James Deitchman, em Mineiros

12. Cepi Buriti Sereno Garden, em Aparecida de Goiânia

13. Cepi Jayme Câmara, em Goiânia

14. Cepi Marajó, em Valparaíso de Goiás